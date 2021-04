Les Américains ont été exhortés à ne pas déposer leurs impôts 2020 à la dernière minute à l’approche de la date limite du 17 mai.

Selon les rapports, la date de dépôt des déclarations de revenus prolongée a apparemment découragé de nombreuses personnes de déclarer leurs déclarations de revenus plus tôt.

Plus de 30% des Américains retardent le dépôt de leurs impôts, selon un sondage

« Nous sommes maintenant presque en mai et vous n’avez pas beaucoup de temps », a déclaré Ed Slott, CPA et fondateur d’Ed Slott & Co à NBC. « N’attends jamais. »

Plus de 30% des Américains reportent leurs impôts à la dernière minute, selon IPX 1031.

Leur enquête a révélé que les gens reportent la soumission de leurs impôts pour des raisons, allant du temps que cela prend au stress de le faire.

L’Internal Revenue Service (IRS) a déclaré avoir reçu 111 millions de déclarations 2020 jusqu’au 16 avril et en avoir traité plus de 100 millions.

À ce jour, l’IRS a envoyé plus de 73 millions de remboursements.

Bien que faire vos impôts puisse sembler prendre du temps, vous pouvez obtenir les remboursements que l’IRS vous doit le plus tôt possible.

Cela comprend les paiements de relance auxquels vous avez droit mais que vous n’avez pas reçu.

La production de vos déclarations de revenus 2020 vous permettra également de recevoir des paiements au titre du crédit d’impôt élargi pour enfants si vous avez des enfants.

Ces paiements devraient être envoyés à partir de juillet.

Plus important encore, le fait de déclarer vos impôts tôt vous protégera de la fraude fiscale. Vous pourriez être tenu de payer des frais de retard et des pénalités si vous devez de l’argent à l’IRS.

Un septième lot de 1 400 $ de chèques de relance a été envoyé aux Américains alors que l’IRS traite les déclarations de revenus.

Environ deux millions de paiements ont été émis lors du dernier cycle, portant le total à environ 163 millions à ce jour.

Cela signifie que les paiements envoyés au cours des six dernières semaines valent environ 384 milliards de dollars.

Le dernier lot comprend environ 1,1 million de dépôts directs et 850 000 chèques papier.

Ceux-ci sont allés à des personnes qui avaient récemment produit une déclaration de revenus 2020 et qui répondaient à certains critères de revenu.

Plus de 1,2 million de paiements totalisant plus de 3 milliards de dollars ont été versés à des Américains qui n’étaient pas enregistrés auparavant, tandis que 730 000 paiements «majorés» d’une valeur de 1,3 milliard de dollars ont été émis.

Cela pourrait augmenter une fois que l’IRS a traité les nouvelles déclarations et a établi si les chèques de relance précédents étaient trop petits, par exemple si leur revenu a chuté.