Les États-Unis ont l’intention de nommer la mission pour armer l’Ukraine, qualifiant les troupes participantes pour des médailles et une rémunération spéciale

Le gouvernement américain a l’intention de nommer officiellement sa mission militaire pour aider Kiev et de nommer un général pour la commander, a rapporté le Wall Street Journal, citant des responsables de l’administration Biden. Cela officialiserait l’opération antérieure à l’escalade des hostilités en Ukraine et permettrait au Pentagone d’attribuer des rubans, des médailles et une rémunération spéciale à ses participants.

Donner un nom à l’opération est “important sur le plan bureaucratique” le Journal a expliqué, comme il “implique généralement un financement dédié à long terme et la possibilité d’une rémunération spéciale, de rubans et de récompenses pour les membres du service participant à l’effort.”

Les États-Unis ont précédemment nommé leurs opérations en Afghanistan et en Irak. L’intervention initiale en Afghanistan a été surnommée “Liberté durable” remplacé par l’édification de la nation “La Sentinelle de la Liberté” en 2015. L’invasion de l’Irak en 2003 a été appelée « Liberté irakienne », tandis que le redéploiement de 2014 en Irak et en Syrie pour combattre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) a été désigné “Détermination inhérente.”

Un général deux étoiles ou trois étoiles sera nommé pour commander l’effort, dans ce que le Journal décrit comme “un passage d’un effort largement ponctuel à la fourniture d’une formation et d’une assistance aux Ukrainiens pendant des années.”

Alors que les États-Unis ont envoyé à l’Ukraine près de 11 milliards de dollars d’armes et de munitions depuis février, Washington et ses alliés de l’OTAN ont fourni à Kiev une aide militaire depuis le coup d’État de 2014 qui a mis au pouvoir un gouvernement soutenu par les États-Unis et déclenché la guerre civile dans le Donbass.

L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a admis en juin que sa signature sur l’armistice de Minsk visait à faire gagner du temps à Kiev pour constituer une armée puissante. Aleksey Danilov, qui préside actuellement le Conseil de sécurité nationale de l’Ukraine, a révélé mardi que Kiev avait été “prépare la guerre depuis décembre 2019.”

En avril, la Maison Blanche a nommé le général à la retraite de l’armée américaine Terry Wolff au poste de coordinateur de l’assistance militaire à l’Ukraine. Wolff, planificateur politique chevronné du Pentagone, avait pris sa retraite en février 2014 en tant que directeur des plans stratégiques et des politiques (J-5) pour l’état-major interarmées. Il était auparavant responsable des efforts américains pour armer et former des militants en Syrie.

Le dernier paquet d’armes et de munitions destiné à l’Ukraine comprend des armes de pointe en cours de développement et “peut ne pas voir le front de bataille pendant un an ou deux,” ont déclaré des responsables aux médias américains, ajoutant que Washington s’attend à ce que les forces ukrainiennes “Se battre pour les années à venir.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014.

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.