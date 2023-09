Les Américains non assurés peuvent trouver des injections gratuites de Moderna et Pfizer

Les Américains non assurés peuvent désormais obtenir gratuitement les derniers vaccins Covid sur certains endroits à travers le pays, quelques jours seulement après que les régulateurs américains ont donné leur feu vert à ces tirs pour la plupart des gens.

Les jabs mis à jour de Pfizer et Moderne a commencé à se déployer à la fin de la semaine dernière après que les Centers for Disease Control and Prevention recommandé les à tous les Américains âgés de six mois et plus mardi dernier.

Les patients peuvent désormais trouver des lieux avec rendez-vous pour les nouvelles injections grâce à l’outil de recherche du gouvernement fédéral, Vaccins.gov. Le site Web comprend également un filtre pour les emplacements qui fournissent gratuitement des vaccins Covid à ceux qui ne sont pas assurés, dont plusieurs CVS et Walgreens pharmacies.

Ce filtre montre spécifiquement les emplacements participant au « Bridge Access Program » de l’administration Biden, qui fournira des vaccins et des traitements gratuits contre le Covid aux personnes non assurées jusqu’en décembre 2024.

Le programme Bridge Access vise à maintenir un large accès aux produits Covid après un grand changement dans la façon dont les États-Unis les couvrent. Auparavant, le gouvernement fédéral achetait les vaccins Covid directement auprès des fabricants à prix réduit pour les distribuer gratuitement à tous les Américains.

Mais maintenant que l’urgence de santé publique américaine liée au Covid a expiré, le gouvernement se tourne vers le marché commercial. Cela signifie que les fabricants vendront leurs nouveaux vaccins directement aux prestataires de soins de santé à plus de 120 dollars la dose.

La grande majorité des Américains pourront obtenir les nouveaux vaccins gratuitement grâce à une assurance privée ou à des organismes payeurs gouvernementaux comme Medicare. Pendant ce temps, le Bridge Access Program vise à combler le vide pour les quelque 30 millions d’Américains non assurés.