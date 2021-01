Denese Rankin, une comptable et réceptionniste à la retraite de 55 ans à Castleberry, Ala., Ne voulait pas du vaccin Covid-19. Son opinion sur le vaccin était celle de beaucoup d’Américains noirs et ruraux: le vaccin était arrivé trop rapidement pour être sûr.

Son inquiétude a poussé sa nièce, le Dr Zanthia Wiley, à venir en ville. La Dre Wiley, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory d’Atlanta, a déclaré que l’un de ses objectifs lors de son voyage était de permettre à sa famille d’entendre la vérité sur les vaccins de quelqu’un qu’ils connaissaient, quelqu’un qui est noir.

Partout au pays, des médecins noirs et hispaniques comme le Dr Wiley s’adressent aux Américains des communautés minoritaires qui se méfient souvent des vaccins Covid-19 et se méfient souvent des fonctionnaires qu’ils voient à la télévision leur dire de se faire vacciner. Beaucoup rejettent les annonces d’intérêt public, disent les médecins, et le gouvernement fédéral. La longue histoire d’expérimentation médicale du gouvernement sur les Noirs n’aide pas non plus la question.

Mais c’est l’assurance des médecins noirs et hispaniques qui peut faire toute la différence.

«Je ne veux pas que nous en profitions le moins», a déclaré le Dr Wiley. « Nous devrions être les premiers à l’obtenir. »