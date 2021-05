Les Américains noirs et hispaniques considèrent la race comme un élément central de l’identité dans les nouvelles données

Les Américains noirs et hispaniques sont plus susceptibles de considérer la race comme un élément central de leur identité que les Américains blancs, selon un rapport publié jeudi par le centre de recherche non partisan à but non lucratif Pew.

Les Noirs américains (55%) et les Hispaniques (54%) ont déclaré que leurs origines étaient au cœur de leur identité à plus de deux fois le taux des Américains blancs (23%).

« Pour les Noirs américains, dans d’autres enquêtes, nous avons constaté que beaucoup grandissent conscients de leur origine car leurs parents sont plus susceptibles de discuter de la façon dont leurs antécédents peuvent avoir un impact sur leurs opportunités de vie », a déclaré le Dr Mark Lopez, directeur de la recherche sur la race et l’ethnicité. à Pew.

Les données viennent alors que l’Amérique est confrontée à un calcul racial depuis longtemps, en particulier l’année dernière, alors que des vidéos de violence policière dans des communautés de couleur et des manifestations ont ébranlé les villes à travers le pays. Les frictions raciales touchent presque tous les aspects de la vie américaine, de la pandémie de coronavirus à la façon dont les enfants apprennent la race et l’histoire dans les écoles.

Le recensement de 2020 a été le premier à permettre aux répondants blancs et noirs de préciser leur origine nationale et leur origine ethnique. Le recensement précédent ne comportait une boîte d’inscription que pour les personnes d’origine hispanique, latino-espagnole ou espagnole; Amérindien ou natif de l’Alaska; ou asiatique.

« Le Bureau du recensement a déclaré qu’il s’agissait en partie d’une question d’équité, de donner aux répondants noirs et aux répondants blancs la possibilité de fournir également plus d’informations sur leurs origines sur le recensement », D’Vera Cohn, rédacteur en chef et rédacteur en chef de Pew , a déclaré USA TODAY.

Pour de nombreux Noirs américains, l’héritage de l’esclavage a signifié une séparation de l’histoire de leurs propres racines. En conséquence, déterminer exactement d’où sont originaires bon nombre de leurs ancêtres a été une lutte ardue.

Les résultats de l’enquête sont en ligne avec d’autres études de recherche Pew qui suggèrent que la race joue un rôle plus important dans l’identité des adultes noirs, hispaniques et asiatiques que les adultes blancs.

À 61%, les immigrants hispaniques étaient plus susceptibles de déclarer se sentir liés à leurs origines / qu’aux Hispaniques nés aux États-Unis (51%).

« L’identification plus étroite avec leurs origines peut être liée à leur part plus élevée de nés à l’étranger », a déclaré Lopez à propos des Hispaniques américains. « Environ la moitié de tous les adultes hispaniques sont nés dans un autre pays, par exemple, et un autre quart sont des enfants nés aux États-Unis de parents immigrants. »

Pour de nombreux Noirs américains qui sont également parents, les conversations difficiles avec leurs enfants sur les inégalités dans tous les domaines, des services de police au logement, sont depuis longtemps la norme. Mais à l’échelle nationale, ces sujets ont acquis une plus grande importance après le meurtre de George Floyd l’année dernière.

L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de Floyd le mois dernier, dans un procès qui comprenait une vidéo troublante de Chauvin agenouillée sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, alors même que Floyd perdait connaissance.

Mais seulement environ la moitié des répondants à l’enquête ont déclaré voir leur identité reflétée «très bien» dans les questions ajoutées au recensement de 2020, laissant ouverte la question de savoir si le gouvernement saisit avec précision comment les Américains se perçoivent et s’identifient racialement.

Sur la base de l’enquête Pew, 49% des adultes américains voient leur identité reflétée «très bien» dans ces questions du recensement. Les Noirs américains ont rapporté cette réponse le plus souvent (52%) avec les Américains blancs juste derrière (51%), suivis par les adultes hispaniques (44%).

Pew a interrogé 3535 adultes américains de toutes races en janvier 2020 dans un sondage en ligne. Le rapport présente les réponses des Américains blancs, noirs et hispaniques; trop peu de répondants identifiés comme d’origine asiatique, amérindienne ou autre race pour obtenir des résultats statistiquement significatifs.

Les questions de l’enquête sur la race étaient identiques à celles posées lors du recensement de 2020, qui sont formatées conformément aux directives établies par le Bureau de la gestion et du budget.

COURSE ET REDISTREMENT

La capture précise de la démographie raciale est importante pour le redécoupage du Congrès en fonction des chiffres de répartition de la population, selon le Bureau du recensement. Le mois dernier, le recensement a annoncé des changements aux sièges du Congrès touchant 13 États, dont deux sièges supplémentaires pour le Texas.

« Il y a certaines exigences qui concernent la composition raciale des districts. Les personnes qui redessinent les lignes sont censées être sensibles à la réservation des communautés raciales », a expliqué Cohn. «Et bien sûr, il y a certaines exigences de la loi sur les droits de vote. Donc, la leçon qu’il y avait là-bas était de dessiner des districts afin qu’ils ne suppriment pas le pouvoir de vote des communautés de couleur.

Les estimations des données démographiques recueillies lors du recensement de 2020 devraient être publiées à la mi-juin.