Les Américains ne veulent pas d’une IA plus intelligente que les humains, révèle un nouveau sondage

Les grandes sociétés d’IA s’efforcent de créer une IA superintelligente – pour notre bénéfice et celui de moi, disent-elles. Mais se sont-ils déjà arrêtés pour demander si nous voulions réellement cela ?

Les Américains, dans leur grande majorité, ne le faites pas je le veux.

C’est le résultat d’un nouveau sondage partagé exclusivement avec Vox. Le sondage, commandé par le groupe de réflexion AI Policy Institute et mené par YouGov, a interrogé début septembre 1 118 Américains de tous âges, sexes, races et spectres politiques. Il révèle que 63 pour cent des électeurs estiment que la réglementation devrait viser à empêcher activement la superintelligence de l’IA.

Des entreprises comme OpenAI ont clairement indiqué qu’une IA superintelligente – un système plus intelligent que les humains – est exactement ce qu’elles tentent de construire. Ils l’appellent intelligence générale artificielle (AGI) et tiennent pour acquis que l’AGI devrait exister. « Notre mission », indique le site Web d’OpenAI, « est de garantir que l’intelligence artificielle générale profite à l’ensemble de l’humanité. »

Mais il y a ici un fait profondément étrange et rarement remarqué : il n’est pas du tout évident que nous devrions vouloir créer l’AGI – ce qui, comme Sam Altman, PDG d’OpenAI sera le premier à vous le dire, comporte des risques majeurs, y compris le risque que tous de l’humanité est anéantie. Et pourtant, une poignée de PDG ont décidé, au nom de tous, qu’AGI devait exister.

Aujourd’hui, la seule chose qui est discutée dans le débat public est de savoir comment contrôler une hypothétique intelligence surhumaine – et non si nous la voulons réellement. Une prémisse a été cédée ici qui n’aurait sans doute jamais dû l’être.

« C’est tellement étrange pour moi de dire : ‘Nous devons être très prudents avec l’AGI’, plutôt que de dire : ‘Nous n’avons pas besoin d’AGI, ce n’est pas sur la table' », Elke Schwarz, théoricienne politique qui étudie l’IA. en éthique à l’Université Queen Mary de Londres, me l’a dit plus tôt cette année. « Mais nous sommes déjà à un point où le pouvoir est consolidé d’une manière qui ne nous donne même pas la possibilité de suggérer collectivement que l’AGI ne devrait pas être poursuivie. »

Construire AGI est une démarche profondément politique. Pourquoi ne le traitons-nous pas de cette façon ?

Le solutionnisme technologique – l’idéologie selon laquelle nous pouvons faire confiance aux technologues pour trouver la solution aux plus grands problèmes de l’humanité – a joué un rôle majeur dans la consolidation du pouvoir entre les mains du secteur technologique. Bien que cela puisse ressembler à une idéologie moderne, elle remonte en réalité à la période médiévale, lorsque les penseurs religieux ont commencé à enseigner que la technologie était un moyen de réaliser le salut de l’humanité. Depuis lors, la société occidentale a largement adhéré à l’idée selon laquelle le progrès technologique est synonyme de progrès moral.

Dans l’Amérique moderne, où les motivations du capitalisme pour le profit se conjuguent aux discours géopolitiques sur la nécessité de « faire la course » contre les puissances militaires étrangères, l’accélérationnisme technologique a atteint son paroxysme. Et la Silicon Valley n’a été que trop heureuse de s’y conformer.

Les passionnés d’AGI promettent que la prochaine superintelligence apportera des améliorations radicales. Il pourrait tout développer, depuis les remèdes contre les maladies jusqu’à de meilleures technologies d’énergie propre. Cela pourrait dynamiser la productivité, conduisant à des bénéfices exceptionnels susceptibles de réduire la pauvreté mondiale. Et y parvenir en premier pourrait aider les États-Unis à conserver un avantage sur la Chine ; Dans une logique qui rappelle celle d’une course aux armes nucléaires, il est préférable pour « nous » de l’avoir plutôt que pour « eux », selon l’argument.

Mais les Américains ont appris une ou deux choses de la dernière décennie dans le domaine de la technologie, et notamment des conséquences désastreuses des médias sociaux. Ils se méfient de plus en plus des dirigeants technologiques et de l’idée selon laquelle le progrès technologique est positif par défaut. Et ils se demandent si les avantages potentiels de l’AGI justifient les coûts potentiels de son développement. Après tout, des PDG comme Altman proclament volontiers qu’AGI pourrait bien entraîner un chômage de masse, briser le système économique et changer l’ordre mondial dans son ensemble. C’est à condition que cela ne nous fasse pas tous disparaître.

Dans le nouveau sondage AI Policy Institute/YouGov, l’argument « mieux nous que la Chine » a été présenté de cinq manières différentes dans cinq questions différentes. Il est frappant de constater qu’à chaque fois, la majorité des personnes interrogées ont rejeté cet argument. Par exemple, 67 % des votants ont déclaré que nous devrions limiter la puissance des modèles d’IA, même si cela risque de faire prendre du retard aux entreprises américaines par rapport à la Chine. Seuls 14 pour cent ne sont pas d’accord.

Naturellement, pour tout sondage portant sur une technologie qui n’existe pas encore, l’interprétation des réponses pose un certain défi. Mais ce qu’une forte majorité de l’opinion publique américaine semble dire ici, c’est que ce n’est pas parce que nous craignons qu’une puissance étrangère prenne de l’avance qu’il est logique de nous lancer dans une technologie qui, selon nous, nous nuira gravement.

Il s’avère que l’AGI n’est tout simplement pas une idée populaire en Amérique.

« Alors que nous posons ces questions et obtenons des résultats aussi déséquilibrés, je suis honnêtement un peu surpris de voir à quel point le sondage est déséquilibré », m’a dit Daniel Colson, directeur exécutif de l’AI Policy Institute. « Il y a en fait un écart assez important entre une grande partie du discours de l’élite ou du discours dans les laboratoires et ce que veut le public américain. »

Et pourtant, a souligné Colson, « l’essentiel de l’orientation de la société est déterminé par les technologues et par les technologies qui sont diffusées… Il y a une manière importante dans laquelle cela est extrêmement antidémocratique. »

Il a exprimé sa consternation lorsque des milliardaires de la technologie sont récemment descendus à Washington pour donner leur avis sur la politique en matière d’IA à l’invitation du sénateur Chuck Schumer, ils l’ont fait à huis clos. Le public n’a pas pu assister, encore moins participer, à une discussion qui façonnera son avenir.

Selon Schwarz, nous ne devrions pas laisser les technologues décrire le développement de l’AGI comme s’il s’agissait d’une loi naturelle, aussi inévitable que la gravité. C’est un choix – profondément politique.

« Le désir de changement sociétal n’est pas simplement un objectif technologique, c’est un objectif pleinement politique », a-t-elle déclaré. « Si l’objectif déclaré publiquement est de « tout changer dans la société », alors cela devrait suffire à déclencher un certain niveau de contribution et de contrôle démocratiques. »

Les entreprises d’IA changent radicalement notre monde. Devraient-ils d’abord obtenir notre permission ?

L’IA s’annonce tellement transformatrice que même ses développeurs expriment leur inquiétude quant au caractère antidémocratique de son développement.

Jack Clark, PDG de la société de recherche et de sécurité de l’IA Anthropic, a récemment écrit un bulletin d’information particulièrement vulnérable. Il a avoué qu’il y avait plusieurs éléments clés sur lesquels il était « confus et inquiet » en matière d’IA. Voici l’une des questions qu’il a formulées : « De quelle autorisation les développeurs d’IA doivent-ils obtenir de la société avant de changer irrévocablement la société ? » Clark a poursuivi :

Les technologues ont toujours eu une tendance libertaire et cela est peut-être mieux illustré par les « médias sociaux » et l’ère Uber et autres des années 2010 : de vastes systèmes qui modifient la société, allant des réseaux sociaux aux systèmes de covoiturage, ont été déployés dans le monde et de manière agressive. à une échelle sans se soucier des sociétés qu’ils influençaient. Cette forme d’invention sans autorisation est fondamentalement la forme de développement implicitement préférée, incarnée par la Silicon Valley et la philosophie générale de la technologie « avancer vite et casser les choses ». Est-ce qu’il en va de même pour l’IA ?

Le fait que de plus en plus de personnes, y compris des PDG du secteur technologique, commencent à remettre en question la norme de « l’invention sans autorisation » est une évolution très saine. Cela soulève également des questions délicates.

Quand est-il judicieux pour les technologues de rechercher l’adhésion de ceux qui seront concernés par un produit donné ? Et quand le produit affectera l’ensemble de la civilisation humaine, comment peut-on même parvenir à un consensus ?

Bon nombre des grandes innovations technologiques de l’histoire se sont produites parce que quelques individus ont décidé par décret qu’ils disposaient d’un excellent moyen de changer les choses pour tout le monde. Pensez simplement à l’invention de l’imprimerie ou du télégraphe. Les inventeurs n’ont pas demandé à la société la permission de les publier.

Cela est peut-être dû en partie au solutionnisme technologique et en partie au fait qu’il aurait été assez difficile de consulter de larges pans de la société à une époque antérieure aux communications de masse – avant des choses comme l’imprimerie ou le télégraphe ! Et même si ces inventions comportaient des risques perçus, elles ne représentaient pas la menace d’anéantir complètement l’humanité ou de nous asservir à une espèce différente.

Pour les quelques technologies que nous avons inventées jusqu’à présent et qui répondent à cette barre, en recherchant une contribution démocratique et en établissant des mécanismes de surveillance mondiale. avoir été tenté, et à juste titre. C’est la raison pour laquelle nous avons un Traité de non-prolifération nucléaire et une Convention sur les armes biologiques – des traités qui, même s’ils connaissent des difficultés, sont très importants pour assurer la sécurité de notre monde.

Bien que ces traités aient été conclus après l’utilisation de telles armes, un autre exemple – le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 – montre qu’il est possible de créer de tels mécanismes à l’avance. Ratifié par des dizaines de pays et adopté par les Nations Unies sur fond de guerre froide, il a posé le cadre du droit spatial international. Entre autres choses, il stipule que la Lune et les autres corps célestes ne peuvent être utilisés qu’à des fins pacifiques et que les États ne peuvent pas stocker leurs armes nucléaires dans l’espace.

De nos jours, le traité revient dans les débats sur la question de savoir si nous devons envoyer des messages dans l’espace dans l’espoir d’atteindre des extraterrestres. Certains prétendent que c’est très dangereux, car une espèce extraterrestre, une fois consciente de notre présence, pourrait nous opprimer. D’autres soutiennent que c’est plus probablement une aubaine : peut-être que les extraterrestres nous offriront leurs connaissances sous la forme d’une Encyclopedia Galactica. Quoi qu’il en soit, il est clair que les enjeux sont incroyablement élevés et que toute la civilisation humaine serait affectée, ce qui incite certains à plaider en faveur d’une délibération démocratique avant que d’autres transmissions intentionnelles ne soient envoyées dans l’espace.

Comme l’a dit Kathryn Denning, une anthropologue qui étudie l’éthique de l’exploration spatiale, dans une interview accordée au New York Times : « Pourquoi mon opinion devrait-elle avoir plus d’importance que celle d’une fillette de 6 ans en Namibie ? Nous avons tous les deux exactement le même montant en jeu. »

Ou, comme le dit le vieux proverbe romain : ce qui touche tout le monde doit être décidé par tous.

Cela est aussi vrai pour l’IA superintelligente que pour les armes nucléaires, les armes chimiques ou les diffusions interstellaires. Et même si certains pourraient affirmer que le public américain n’en sait pas plus sur l’IA qu’un enfant de 6 ans, cela ne signifie pas qu’il est légitime d’ignorer ou de passer outre les souhaits généraux du public en matière de technologie.

« Les décideurs politiques ne devraient pas s’approprier les détails de la manière de résoudre ces problèmes des électeurs ou du contenu des sondages », a reconnu Colson. « L’endroit où je pense que les électeurs sont Cependant, la bonne personne à qui poser la question est : qu’attendez-vous en matière de politique ? Et dans quelle direction voulez-vous que la société aille ?