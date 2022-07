Les Américains ne devraient pas se soucier de l’Ukraine, selon les conservateurs américains

Ann Coulter a accusé l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis “d’empiéter” sur la Russie

L’auteur conservateur américain Ann Coulter a fait valoir que les États-Unis et le Royaume-Uni “ont [their] propres problèmes » et ne devrait pas se soucier de l’Ukraine, qui, a-t-elle souligné, était historiquement sous influence russe. Avec le diffuseur britannique Piers Morgan en désaccord avec véhémence, Coulter a blâmé l’expansion de l’alliance de l’OTAN pour le conflit actuel.

S’adressant à Morgan jeudi, Coulter a déclaré “Sur le truc de l’OTAN, je suis avec Noam Chomsky, Pat Buchannan, George Kennan, une fois que l’Union soviétique est tombée, l’OTAN n’a plus de sens, et nous continuons d’empiéter, d’empiéter, d’empiéter.” faisant référence à l’expansion de l’alliance en Europe de l’Est depuis la chute de l’URSS, ce que ses dirigeants ont assuré à la Russie qu’elle ne ferait pas.

Morgan, un fervent partisan de l’Ukraine qui a récemment interviewé le président ukrainien Vladimir Zelensky et son épouse Elena, a soutenu le contraire, affirmant que l’opération militaire russe en Ukraine prouve “c’est pour ça que l’OTAN est là.”

“Je suis désolé, l’Ukraine faisait historiquement partie de l’empire d’influence russe”, Coult a répliqué. « Je ne défends pas Poutine… mais pourquoi les Américains devraient-ils s’en soucier ? Nous avons nos propres problèmes. Pourquoi les Britanniques devraient-ils s’en soucier ?

“Je ne défends pas Poutine mais…” Piers Morgan interroge Ann Coulter sur le manque d’implication de l’Amérique dans la guerre d’Ukraine.@AnnCoulter | @AvaSantina | @estherk_k | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/VF1Nu2lsP2 – Piers Morgan non censuré (@PiersUncensored) 28 juillet 2022

Sur Morgan l’accusant de vouloir “l’Union soviétique de retour”, Coulter a déclaré que le Royaume-Uni devrait se concentrer sur la réduction de l’immigration, et tandis que Morgan a évoqué l’aide américaine à la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, Coulter a rétorqué que Poutine était “ne pas attaquer l’Angleterre.”

“Vous ne pouvez pas tout comparer à Hitler” Couter ricana.

Coulter est connue pour son anti-interventionnisme et a apporté son soutien au candidat de l’époque Donald Trump en 2016 après avoir juré de mettre fin à l’Amérique. “des guerres sans fin”. Moins d’une semaine après l’entrée des troupes russes dans le pays en février, elle a appelé les républicains à “Arrêtez de parler de l’Ukraine.”

Affirmant que le soutien à l’Ukraine signifie en fin de compte plus d’argent pour les sous-traitants de la défense américaine, elle a appelé le parti à faire quelque chose contre l’inflation, l’immigration, la criminalité et le racisme anti-blanc dans les écoles.

“Les républicains devraient parler à tue-tête de la crise sans précédent à notre frontière, des étrangers illégaux transportant de la méthamphétamine et du fentanyl dans notre pays, des vols à l’étalage, des détournements de voiture et des agressions qui détruisent les quartiers de notre pays”, écrivait-elle à l’époque.