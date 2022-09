New York

CNN Affaires

—



Les enfants, les grands-parents, la baby-sitter, peut être ta tante ou ton oncle préféré. C’est ça.

Vous pouvez blâmer l’inflation pour les familles qui éliminent les amis, les collègues et les familles élargies de vos listes de cadeaux de vacances cette année.

L’inflation persistante – les prix à la consommation ont augmenté de 8,5 % en juillet par rapport à l’année dernière – a modifié la façon dont nous budgétisons les nécessités quotidiennes et les indulgences occasionnelles. Les prix sont en hausse pour tout, des produits d’épicerie aux vêtements, chaussures, articles de papeterie et plus encore.

Cela a également obligé de nombreux ménages à puiser dans leurs économies ou à accumuler davantage de dettes de carte de crédit simplement pour faire face à la hausse du coût de la vie. Au cours de la dernière année, la dette des cartes de crédit a bondi de 100 milliards de dollars, soit 13 %, la plus forte augmentation en pourcentage en plus de 20 ans.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour la prochaine saison de magasinage des Fêtes 2022? Moins. Beaucoup moins.

Ce sera un contraste frappant avec la solide performance des vacances de l’année dernière, selon une nouvelle prévision du cabinet de conseil Deloitte.

Il s’attend à ce que les ventes au détail pour les mois clés d’achat de cadeaux de fin d’année de novembre, décembre et janvier (lorsque les cartes-cadeaux après Noël sont échangées) augmentent de 4% à 6%.

Cela se compare à une solide augmentation de 15,1 % pour la même période l’an dernier, mais le ralentissement de la croissance attendu cette année est conforme à la tendance des ventes au détail des Fêtes avant la pandémie.

Le fort recul projeté par rapport à l’année dernière “reflète le ralentissement de l’économie”, a déclaré Daniel Bachman, prévisionniste américain chez Deloitte, dans un rapport. “Les ventes au détail seront probablement encore plus affectées par la baisse de la demande de biens de consommation durables, qui avaient été la pièce maîtresse des dépenses liées à la pandémie.”

La croissance de 15% des achats des Fêtes la saison dernière était également en grande partie due aux «circonstances inhabituelles entourant la pandémie, à savoir le passage à des dépenses pour« des choses plutôt que pour l’expérience et l’argent supplémentaire fourni par les chèques de relance », a déclaré Andrew Forman, professeur agrégé. de marketing, à la Frank G. Zarb School of Business de l’Université Hofstra.

“La saison des achats de cette année sera probablement difficile pour les détaillants”, a-t-il déclaré.

Parmi les catégories de cadeaux qui devraient encore bien se comporter cette année figurent les vêtements, les jouets et les cartes-cadeaux. Les dépenses dans les restaurants, les divertissements et les voyages devraient également augmenter, a déclaré Rod Sides, vice-président de Deloitte et responsable de ses pratiques de vente au détail et de distribution aux États-Unis.

“Dans l’ensemble, il y aura toujours une croissance des ventes, mais ce ne sera pas aussi spectaculaire que l’année dernière”, a déclaré Sides. “S’il y a moins d’achats de cadeaux par les consommateurs, attendez-vous à voir encore plus de promotions de vacances que jamais.”

Par ailleurs, la société s’attend à ce que les dépenses de vacances en ligne augmentent de 12,8 % à 14,3 % en 2022, dépassant le bond de 8,4 % de l’année dernière.

L’inflation ne sera pas le Grinch qui a complètement volé Noël, selon Neil Saunders, analyste de la vente au détail et directeur général de GlobalData Retail. Mais toute croissance modeste des ventes, a-t-il dit, sera largement tirée par l’inflation et les volumes de ventes seront stables à négatifs dans la plupart des catégories.

“Les cadeaux resteront une partie importante des vacances, mais les consommateurs seront beaucoup plus économes et pratiques dans leurs achats de cadeaux. Cela signifie réduire les cadeaux aux membres non membres de la famille tels que les collègues ou les amis, de sorte que les cercles de cadeaux vont se rétrécir », a-t-il déclaré.

Si les consommateurs prévoient moins de cadeaux, ils essaieront probablement de les rendre plus significatifs, a déclaré Saunders.

«Ils voudront s’assurer qu’il s’agit de choses recherchées plutôt que de friperies qui sont un peu un gaspillage d’argent. Des cadeaux pratiques seront de la partie, notamment des espèces et des cartes-cadeaux afin que les destinataires puissent choisir exactement ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.

Un domaine où il n’y aura pas beaucoup de réduction? Cadeaux pour les enfants. Said Saunders, “Les parents sont toujours désireux de tout mettre en œuvre pour que les enfants passent de bonnes vacances.”

– Matt Egan de CNN a contribué à cette histoire.