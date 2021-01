Dans moins d’un an, plus d’Américains mourront du COVID-19 que pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Dans les 1 347 jours entre l’attaque de Pearl Harbor et le jour de la VJ, 405 399 Américains sont morts en combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le ministère des Anciens Combattants. En moins d’un quart de ce temps, au moins 400 022 Américains ont perdu la vie à cause du COVID-19.

Ces tragédies historiques sont liées uniquement à l’ampleur des morts et des blessés – à l’exception de quelques soldats qui ont combattu pendant la guerre mais ont perdu leur bataille contre le coronavirus et les rares qui ont survécu aux deux.

Pourtant, regarder les deux moments ensemble nous aide peut-être à nous souvenir du sacrifice de centaines de milliers de jeunes soldats américains et à reconnaître la grave menace que représente la pandémie de coronavirus.

Ces dernières semaines, les décès liés au COVID-19 ont augmenté si régulièrement que le taux de décès américains pourrait être mesuré en quelques secondes. Un Américain est mort toutes les 19 secondes le 12 janvier – la seule fois où le taux est tombé en dessous de 20 secondes.

C’est encore plus rapide que le taux de mortalité subi par tous les soldats des forces alliées (un décès toutes les 20 secondes) le jour J, le 6 juin 1944, lorsque plus de 4400 soldats sont morts lors de l’invasion.

L’attaque du Japon sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 a fait 2 403 morts américains. Les décès dus au COVID-19 ont dépassé ce bilan près de 30 fois depuis le 1er décembre.

Le président élu Joe Biden a promis que son administration accélérerait le taux de vaccination aux États-Unis au cours de ses 100 premiers jours. Environ 40% des 31,2 millions de doses avaient été administrées au 15 janvier, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Suivre la distribution des vaccins par État: Combien de personnes aux États-Unis ont reçu une injection?

Les infections, qui ont laissé présager des taux de mortalité plus élevés, restent au plus haut niveau depuis l’arrivée de la pandémie aux États-Unis il y a près d’un an. Cela gardera probablement ce pays comme un chef de file mondial des infections et des décès dans les jours, voire les semaines, à venir.

Maintenant que le COVID-19 a supplanté la Seconde Guerre mondiale, cette pandémie est le troisième événement le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, derrière la guerre civile de 1861-1865 et la pandémie de grippe de 1918, également connue sous le nom de grippe espagnole.

Les projections suggèrent qu’il est peu probable d’atteindre ou de dépasser l’un ou l’autre des jalons, selon une mise à jour du 15 janvier de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.

Cela dit, le CDC a annoncé le 15 janvier que toute prévision pourrait être annulée par l’émergence de variantes plus contagieuses du virus qui pourraient devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars. Inversement, le développement de thérapies pourrait atténuer les pires effets de la maladie.

Cette pandémie a un impact historique sur l’espérance de vie du pays.

L’espérance de vie aux États-Unis est en baisse par rapport aux autres pays riches depuis les années 1980. Une étude publiée le 14 janvier par l’Université de Californie du Sud et l’Université de Princeton suggère que l’espérance de vie aux États-Unis a chuté d’une année complète en 2020, en grande partie à cause des décès dus au COVID-19.

Alors que 2021 commence avec ces statistiques troublantes, la pression pour plus de vaccinations quotidiennes, plus de thérapies et un éloignement social continu et l’utilisation de masques, l’IHME prévoit que les nouvelles infections et les décès ultérieurs pourraient commencer à diminuer dans les deux prochaines semaines.

Peut-être que dans les mois à venir, les Américains pourront célébrer ensemble la fin d’une autre victoire acharnée.

Photos: Affaires publiques du cimetière national d’Arlington, Archives nationales, AP, AFP / Getty Images

Contribution: George Petras, Mitchell Thorson, Jorge L. Ortiz