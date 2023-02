Les Américains menacés par la dissidence – Kissinger – RT World News

L’ancien secrétaire d’État américain a déclaré que le pays souffrait de “division intérieure et de désordre international”

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a réprimandé l’establishment politique du pays pour son incapacité à manifester “cohésion interne», avertissant un public lors d’un événement dimanche célébrant l’ancien président Ronald Reagan que le pays ne pouvait pas se permettre de s’isoler.

Parce que les États-Unis sont “souffrance” depuis “division intérieure et désordre international à propos des arguments sur qui nous sommes et ce que nous représentons,” il “a du mal à rassembler la cohésion nationale nécessaire pour faire face aux défis qui nous attendent», a déclaré l’ancien conseiller à la sécurité nationale aux spectateurs de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

Ceux-ci, a déclaré Kissinger, comprenaient un «défi à l’ordre mondial» de la Chine, l’opération militaire de la Russie en Ukraine, et le développement apparemment imminent de «les armes les plus dévastatrices du monde» par l’Iran – sans parler de l’intelligence artificielle (IA), dont l’ancien diplomate a prévenu qu’elle était «transformer la conscience humaine elle-même.”















“Chacun de ces développements urgents exige une combinaison de force et de conciliation“, a-t-il déclaré, rappelant aux fans de Reagan rassemblés que l’ancien président”savait que l’Amérique devait être puissante sur le fond et dans l’esprit pour protéger l’ordre mondial – par la force, si nécessaire.”

L’ancien président décédé, qui aurait eu 112 ans dimanche, n’a jamais faibli dans sa conviction que «L’Amérique est plus sûre et plus prospère lorsqu’elle est le chef de file pour façonner un monde stable” et cela “un monde stable ne pourrait pas être basé sur l’isolationnisme américain», a déclaré Kissinger.

Alors que l’ex-diplomate de 99 ans décrivait Reagan comme un “pacificateur», la présidence de l’icône conservatrice a vu les États-Unis envahir la Grenade, envoyer des milliers de soldats au Moyen-Orient et tenter de renverser le gouvernement du Nicaragua en finançant, entraînant et armant les milices Contra par le biais de la CIA.

Pendant la présidence de Reagan, Kissinger a présidé la Commission nationale bipartite sur l’Amérique centrale, qui a accusé l’Union soviétique d’exploiter les troubles politiques dans la région tout en passant sous silence le soutien des États-Unis – et en particulier celui de Kissinger – aux dictatures militaires comme le Chili d’Augusto Pinochet et la droite. les escadrons de la mort d’El Salvador au nom de la lutte contre le communisme.

EN SAVOIR PLUS:

Kissinger change sa position sur l’Ukraine

Le mois dernier, lors du Forum économique mondial, il a publiquement adopté l’idée d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, inversant l’opposition qu’il avait exprimée lors de la conférence précédente, lorsqu’il avait appelé à la fin du conflit dès que possible, de peur que la Russie ne soit entraînée dans les armes de la Chine.