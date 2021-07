Les Américains «mélangent et associent» les vaccins Covid en raison des inquiétudes concernant la variante

Certains Américains disent qu’ils trouvent des moyens d’obtenir des doses supplémentaires de vaccins Covid, certains allant même jusqu’à recevoir les injections supplémentaires de différentes sociétés. L’idée est qu’en « mélangeant et en associant » des vaccins qui utilisent différentes plateformes, les gens pourraient être en mesure d’obtenir une protection plus large contre le coronavirus et ses nouvelles variantes. Le vaccin de J&J utilise un adénovirus, tandis que les vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna utilisent la technologie de l’ARNm. Il met en évidence l’anxiété croissante de nombreux Américains face aux variantes, y compris le delta, déjà la forme dominante de la maladie aux États-Unis.

« Une fois que les problèmes d’approvisionnement ont été résolus ici au Canada et qu’il n’y avait vraiment pas eu de pénurie de vaccins à ARNm, j’ai décidé d’aller me faire vacciner par Pfizer simplement parce que je pensais qu’au pire, cela ne pouvait pas faire de mal », a-t-elle déclaré. a déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique.

La pratique n’est pas nouvelle dans d’autres parties du monde. Le mois dernier, le gouvernement allemand a déclaré que la chancelière Angela Merkel avait reçu la balle de Moderna en juin après avoir reçu celle d’AstraZeneca en avril. D’autres pays, comme l’Italie, permettent également aux personnes de moins de 60 ans qui ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca de se faire vacciner différemment lorsqu’elles reçoivent leur deuxième dose. La Corée du Sud a déclaré le mois dernier qu’elle permettrait à quelque 760 000 personnes d’obtenir différents jabs en raison des retards d’expédition là-bas.

Les dirigeants de Pfizer, Moderna et J&J ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les Américains aient besoin de vaccins de rappel, et Pfizer a déclaré qu’il prévoyait de demander à la FDA d’autoriser les rappels car elle voit des signes de déclin de l’immunité. Les Centers for Disease Control and Prevention ne recommandent actuellement pas aux Américains de mélanger les injections de Covid dans la plupart des circonstances, et les responsables fédéraux de la santé affirment que les doses de rappel des vaccins ne sont pas nécessaires pour les personnes par ailleurs en bonne santé pour le moment, bien qu’elles puissent le recommander aux personnes âgées ou aux personnes avec une immunité compromise.

Depuis que Rasmussen a reçu son rappel, une nouvelle étude a suggéré que le vaccin J&J est beaucoup moins efficace contre les variantes delta et lambda que contre le virus d’origine. Les chercheurs qui ont dirigé l’étude, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, disent maintenant qu’ils espèrent que les bénéficiaires de J&J recevront éventuellement un rappel des vaccins Pfizer ou Moderna.

Certes, la nouvelle recherche est en contradiction avec une étude de la société, qui a révélé que le vaccin est efficace contre le delta, en particulier contre les maladies graves et l’hospitalisation, même huit mois après l’inoculation. Il est susceptible de relancer le débat sur le mélange et l’appariement des clichés aux États-Unis alors que la variante delta hautement contagieuse continue de se propager aux États-Unis.

« Je suppose que ceux qui ont reçu une seule dose de Johnson & Johnson peuvent avoir besoin d’un rappel d’un vaccin à ARNm que d’autres personnes ont besoin de rappels », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Toronto, qui n’était pas impliqué. dans l’une ou l’autre étude.

Il est important que les scientifiques et les responsables de la santé publique soient « ouverts » à ce sujet, a déclaré Bogoch, ajoutant qu’il attendait des données du monde réel pour étayer la nouvelle étude.

Israël a également publié la semaine dernière des données préliminaires qui ont montré que le vaccin Pfizer n’est efficace qu’à 39 % contre le virus là-bas, ce que les responsables ont attribué à la variante delta à propagation rapide. Son efficacité contre les maladies graves et la mort est restée élevée, ont montré les données. Les responsables américains et mondiaux de la santé ont déclaré qu’ils examinaient la recherche israélienne, qui n’avait pas été examinée par des pairs et manquait de détails.

Les National Institutes of Health ont commencé en juin un essai à un stade précoce visant à mélanger et à assortir les vaccins Covid. L’essai inclura des adultes qui ont reçu l’un des trois schémas vaccinaux Covid actuellement disponibles aux États-Unis : J&J, Moderna ou Pfizer. Les scientifiques tentent de déterminer s’il y a des avantages ou des inconvénients à utiliser différents boosters, selon le NIH.

Séparé recherche du Royaume-Uni publié le mois dernier a révélé un mélange de doses du vaccin AstraZeneca, qui partage une technologie similaire à celle de J&J, et un vaccin à ARNm a produit une réponse immunitaire plus forte contre la protéine de pointe du coronavirus que de simplement recevoir deux doses d’AstraZeneca. L’étude, appelée Com-COV, a comparé des calendriers mixtes à deux doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca.

Une autre étude, publié dans Nature Medicine lundi, a découvert que l’ajout des vaccins Pfizer ou Moderna en tant que deuxième dose à J&J a conduit à une meilleure réponse immunitaire que seulement deux doses du vaccin J&J et a été bien toléré. Les vaccinations ont été effectuées entre le 10 janvier et le 8 avril.

Sur le plan immunologique, il est « sensé » de suivre une vaccination avec une autre injection utilisant une plate-forme différente, selon l’immunologiste de Yale Akiko Iwasaki.

« La raison en est que si vous utilisez un vaccin vectoriel, comme le J&J ou l’AstraZeneca, qui utilisent un adénovirus, vous générez des anticorps contre le vecteur de sorte que votre deuxième injection avec le même vecteur le rend moins susceptible d’induire un système immunitaire robuste. réponse », a-t-elle déclaré.

Mis à part Covid, mélanger et assortir des vaccins qui utilisent différentes plates-formes n’est pas quelque chose d’inhabituel, a-t-elle déclaré. En regardant les études et les essais de vaccins contre le VIH, il est « presque standard que les gens utilisent différentes plates-formes pour amorcer et booster », a-t-elle déclaré.

Le mélange de vaccins peut empêcher le corps de provoquer une sorte de « clairance médiée du vaccin lui-même », où le vaccin est moins efficace, a déclaré Iwasaki.

« La protéine de pointe qui est utilisée pour les vaccins J&J et Moderna et Pfizer est pratiquement identique, ce n’est donc pas comme si vous obteniez une protection croisée contre différentes variantes », a-t-elle déclaré. « Mais si vous générez des niveaux beaucoup plus élevés d’anticorps neutralisants, il trouvera des épitopes dans le variant qui peuvent également protéger contre le variant. »

Mélanger les vaccins Covid semble être sûr mais en même temps « nous ne savons pas ce que nous ne savons pas », selon le Dr Dan Barouch, immunologiste à la Harvard Medical School qui a aidé à développer le vaccin J&J.

« Il existe des données limitées sur la sécurité ou l’efficacité de l’approche, mais théoriquement, il n’y a aucune raison que je puisse voir qui soulève des problèmes de sécurité majeurs », a déclaré Barouch. « Mais il existe des avantages théoriques en termes de réponses immunitaires et d’amélioration potentielle de l’efficacité. »

Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Soumya Swaminathan, a récemment déconseillé aux individus de mélanger et de faire correspondre les vaccins Covid de différents fabricants, affirmant que la pratique est une « zone sans données » et que l’immunogénicité et la sécurité doivent encore être évaluées plus avant.

« C’est un peu une tendance dangereuse ici », a déclaré Swaminathan lors d’un briefing en ligne de l’OMS le 13 juillet.

Pourtant, certains médecins suggèrent déjà que les populations immunodéprimées, telles que les patients vivant avec un cancer ou ceux qui ont subi des greffes d’organes, pourraient bénéficier d’une dose supplémentaire du même ou d’un autre vaccin Covid, a déclaré Barouch.

Un groupe consultatif du CDC a examiné jeudi si les Américains entièrement vaccinés dont le système immunitaire est affaibli ont besoin d’une dose de rappel d’un vaccin Covid après que les données montrent qu’ils sont moins susceptibles d’avoir des anticorps pour combattre la maladie et plus susceptibles de souffrir d’une infection dite percée.

« Les personnes les plus difficiles à vacciner sont celles qui sont immunodéprimées », a déclaré Barouch, ajoutant que les premières données montrent que l’approche consistant à mélanger et à assortir les vaccins peut être sûre et efficace pour ces populations.

Rasmussen, virologue à l’Université de Georgetown, a déclaré qu’elle n’avait pas eu de problèmes de sécurité ni d’effets secondaires, à part une douleur au bras, après avoir reçu un rappel du vaccin de Pfizer.

Matthew, un photographe à la retraite de Los Angles, a également déclaré qu’il n’avait pas ressenti d’effets secondaires négatifs après avoir reçu une injection de rappel. Semblable à Rasmussen, Matthew a reçu une seule dose de vaccin de Pfizer plusieurs semaines après avoir reçu une seule dose de J&J.

Il a dit qu’il avait décidé de recevoir un rappel parce qu’il s’inquiétait de son niveau de protection contre les variantes. Après avoir parlé avec son médecin du mélange et de l’appariement des inoculations, Matthew a conclu qu’il était sûr d’obtenir sa deuxième injection de Pfizer.

« Quand j’ai eu Johnson & Johnson, j’étais fatigué pendant peut-être quelques jours et j’ai eu une douleur intense aux mollets pendant près de 48 heures », a déclaré Matthew, 70 ans, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé pour protéger sa vie privée. « Je me sentais bien après la deuxième dose. »

Le Dr Paul Offit, qui conseille la FDA sur les vaccins Covid, a déclaré que le CDC devrait fournir « plus d’orientations » et créer des directives sur la façon dont les fournisseurs devraient penser au mélange et à l’appariement des vaccins. Bien qu’il ait dit qu’il ne s’attend pas à ce que le CDC approuve la pratique jusqu’à ce qu’il y ait plus de données et que les études américaines soient terminées.

« Il serait utile d’avoir des directives du CDC sur la façon de penser à cela », a-t-il déclaré. « Plus important encore, il serait utile d’avoir des études en main, qui sont parfaitement faites pour que nous puissions réellement répondre à certaines de ces questions.. »

De même, Barouch a déclaré qu’il ne s’attendait à aucune nouvelle recommandation tant qu’il n’y aurait pas plus de données.

« Il y aura bientôt beaucoup de données, puis il y aura des recommandations de lecteur de données », a-t-il déclaré.