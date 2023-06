Les Américains marquent Juneteenth avec des fêtes, des événements, une réflexion tranquille sur la fin de l’esclavage après la guerre civile

Detroit (AP) – Les Américains de tout le pays ont célébré ce week-end le 19 juin, marquant la fête nationale relativement nouvelle avec des barbecues, des défilés et d’autres rassemblements alors qu’ils commémoraient la fin de l’esclavage après la guerre civile.

Alors que beaucoup ont traité le long week-end de vacances comme une raison de faire la fête, d’autres ont appelé à une réflexion silencieuse sur le traitement souvent violent et oppressif de l’Amérique envers ses citoyens noirs. Et d’autres encore ont remarqué l’étrangeté de célébrer une fête fédérale marquant la fin de l’esclavage dans le pays alors que de nombreux Américains tentent d’empêcher que cette histoire soit enseignée dans les écoles publiques.

« Est #Juneteenth la seule fête fédérale dont certains États ont interdit l’enseignement de son histoire et de sa signification ? » L’auteur Michelle Duster a demandé sur Twitter ce week-end, faisant référence à des mesures en Floride, en Oklahoma et en Alabama interdisant un cours d’études afro-américaines Advancement Placement ou l’enseignement de certains concepts de race et de racisme.

La fête fédérale de lundi commémore le jour de 1865 où les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris qu’ils avaient été libérés – deux ans après la proclamation d’émancipation.

Le week-end du 16 juin, une église catholique romaine de Detroit a consacré son service à exhorter les paroissiens à approfondir les leçons de la fête.

« Pour avoir la justice, nous devons travailler pour la paix. Et pour avoir la paix, nous devons travailler pour la justice », a déclaré John Thorne, directeur exécutif de la Detroit Catholic Pastoral Alliance, à la congrégation de l’église catholique Gesu à Detroit.

Debout devant des peintures d’un Jésus noir et de Marie, Thorne a déclaré que Juneteenth est un jour de fête, mais qu’il « doit aussi être beaucoup plus ».

Il était important de parler du 19 juin pendant la messe dominicale, a déclaré le révérend Lorn Snow à un journaliste alors que le service se terminait.

« La lutte n’est toujours pas terminée. Il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

La plupart des Noirs américains sont d’accord, selon un récent sondage. 70% des adultes noirs interrogés dans un sondage AP-NORC ont déclaré que «beaucoup» doit être fait pour obtenir un traitement égal pour les Afro-Américains dans les services de police. Et les Noirs américains souffrent de résultats de santé bien pires que leurs pairs blancs à travers une variété de mesures, y compris les taux de mortalité maternelle, d’asthme, d’hypertension artérielle et de maladie d’Alzheimer.

Bien que les célébrations de la fin de l’esclavage soient nouvelles dans de nombreuses régions du pays, à Memphis, où la traite des esclaves prospérait autrefois, la fête du 19 juin est célébrée bien avant qu’elle ne devienne une fête fédérale désignée en 2021. La législature du Tennessee a adopté un projet de loi plus tôt cette année, ce qui en fait également un jour férié.

Les festivités comprennent un festival de plusieurs jours comprenant de la nourriture, de la musique, des arts et de l’artisanat et des expositions culturelles dans un parc bordé d’arbres dans le quartier médical de la ville. Le parc de Memphis abritait autrefois une statue équestre et la tombe du marchand d’esclaves et général confédéré Nathan Bedford Forrest. La statue et le corps ont été déplacés ces dernières années.

Memphis abrite le National Civil Rights Museum situé sur le site de l’ancien Lorraine Motel, l’ancien hôtel appartenant à des Noirs où le révérend Martin Luther King Jr. a été tué en 1968. Le musée offre une entrée gratuite lundi pour marquer le vacances. Au musée, les visiteurs peuvent entendre des discours enregistrés de leaders des droits civiques, notamment King, Fannie Lou Hamer, Medgar Evers et d’autres.

Ryan Jones, conservateur associé du musée, a déclaré que Juneteenth devrait être célébré aux États-Unis avec le même accent que le 4 juillet comme jour de l’indépendance.

« C’est l’indépendance d’un peuple qui a été contraint de subir l’oppression et la discrimination en raison de la couleur de sa peau », a déclaré Jones.

Les vacances du 19 juin, a déclaré Jones, devraient également être considérées comme plus qu’une journée où les gens assistent à des fêtes et à des barbecues. En fait, a-t-il dit, c’est le moment de réfléchir sur le passé.

« Il reconnaît les sacrifices de ces premiers vétérans des droits civiques entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr dans la société moderne, les protestations, les manifestations, la non-violence, les marches », a déclaré Jones.

Alors que les Américains se rassemblaient pour marquer les vacances, ce n’était pas sans incident. Dans une banlieue de Chicago tard samedi soir, une personne a été tuée et 22 autres blessées dans une fusillade qui fait toujours l’objet d’une enquête dimanche par la police. Un témoin a déclaré que la fête dans le parking d’un centre commercial linéaire de Willowbrook, dans l’Illinois, était une célébration du 19 juin.

La Maison Blanche a publié un communiqué dimanche après-midi, disant: «Le président et la Première Dame pensent aux personnes tuées et blessées lors de la fusillade dans l’Illinois hier soir. Nous avons tendu la main pour offrir une assistance aux dirigeants étatiques et locaux à la suite de cette tragédie lors d’une célébration communautaire du 19 juin.

La célébration des vacances se poursuit lundi avec la vice-présidente Kamala Harris apparaissant dans une émission spéciale de CNN avec des invités musicaux, dont Miguel et Charlie Wilson.

Les écoles et les édifices fédéraux seront fermés lundi.

Bianca Vázquez Toness, Ed White et Adrian Sainz, Associated Press