Les Américains manquent d’économies d’urgence dans un “scénario dangereux”

Suze Orman prend la parole lors de la série de conférenciers BUILD d’AOL aux studios AOL de New York.

Une facture inattendue n’est jamais commode.

Mais il y a encore plus de raisons maintenant qu’un événement imprévu – comme une réparation de voiture ou des frais médicaux – pourrait mettre les Américains dans une situation financière instable.

La faute à une inflation record, qui a atteint les niveaux les plus élevés en 40 ans et a fait grimper les prix de tout, y compris les produits de base des épiceries comme le beurre, la laitue et les produits laitiers.

À l’approche de 2023, des risques de récession se profilent également. La question est de savoir si un ralentissement serait léger ou prolongé, alors que les principaux employeurs technologiques comme Amazon et Google ont déjà commencé à supprimer des emplois.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a atteint le plafond de la dette. C’est maintenant aux législateurs de trouver une solution pour que le gouvernement américain puisse continuer à payer ses factures.

“Nous avons une pandémie financière maintenant, pour ainsi dire”, a déclaré à CNBC.com l’experte en finances personnelles Suze Orman.

“C’est un scénario … plus dangereux maintenant qu’il ne l’était pendant la pandémie”, a déclaré Orman à propos des risques financiers actuels auxquels les Américains sont confrontés.

De nombreux Américains ont pu mettre de côté plus d’argent que d’habitude pendant la pandémie de Covid-19, car l’aide gouvernementale signifiait des allocations de chômage supplémentaires pour les Américains sans emploi pendant plus longtemps, tandis que des millions d’individus et de familles recevaient des chèques de relance.