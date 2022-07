Les Américains limitent la climatisation alors que les factures d’électricité montent en flèche au milieu de la vague de chaleur

Et, pour éviter d’utiliser sa cuisinière à l’étage, elle prépare des sandwichs et réchauffe des aliments au micro-ondes.

Morris, 65 ans, a déjà vu son électricité coupée en juin – lorsque le thermomètre dans la région de Chicago a atteint au moins 90 degrés pendant sept jours – après avoir pris du retard sur ses paiements. Elle a été forcée d’utiliser ses économies pour régler la note de près de 500 $, ce qu’elle ne peut plus faire puisqu’elle a un revenu fixe après avoir pris sa retraite l’année dernière.

Les vagues de chaleur ont touché la grande majorité des États-Unis au cours de la première moitié de l’été, obligeant les Américains à faire face à des conditions étouffantes. Plus de 100 millions de personnes étaient sous alerte à la chaleur mardi.

Les épisodes de haute température sont devenus plus fréquents et plus intenses au fil des décennies, et ils durent plus longtemps qu’auparavant, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Mais de nombreuses personnes ont dû réduire leur utilisation de la climatisation pour essayer de contrôler leurs factures d’électricité, car elles sont également aux prises avec la flambée des prix de la nourriture, du gaz et d’autres produits essentiels.

Les factures d’électricité des Américains devraient augmenter de 20 % pour atteindre une moyenne de 540 $ pour cet été, par rapport à la même période l’an dernier, selon la National Energy Assistance Directors Association.

Mais même si les gens limitent leur utilisation, ils peuvent toujours avoir des factures plus importantes. C’est parce que les prix de l’électricité résidentielle augmentent à un rythme plus rapide cet été qu’au cours de nombreuses années précédentes, selon l’Energy Information Administration des États-Unis. L’augmentation est due en partie à la flambée des prix du gaz naturel, qui sert à produire de l’électricité. Les prix du gaz naturel ont bondi à la suite d’une chute de la production pendant la pandémie, ainsi que des pénuries dues à la guerre en Ukraine.

La climatisation, cependant, n’est pas seulement pour le confort. C’est une nécessité pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui sont en mauvaise santé. Plus de 700 personnes aux États-Unis meurent de causes liées à la chaleur chaque année, en moyenne, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les décès sont généralement considérés comme évitables.

“Les épisodes de chaleur extrême sont mortels et ils sont de plus en plus fréquents”, a déclaré Stephen Walls, défenseur des bâtiments propres au Natural Resources Defense Council. “L’aide au refroidissement pourrait aider à éviter des centaines de décès par an.”

Manque d’aide fédérale

Mais il y a beaucoup moins d’aides gouvernementales disponibles pour aider les gens à se permettre de refroidir leurs maisons, par rapport à les chauffer en hiver, a déclaré Mark Wolfe, directeur exécutif de la National Energy Assistance Directors Association.

Le programme fédéral d’aide à l’énergie pour les ménages à faible revenu, connu sous le nom de LIHEAP, aide les Américains à faible revenu à payer leurs factures de chauffage et de climatisation. L’argent est distribué par les États et les groupes communautaires locaux, mais seuls 34 États et le district de Columbia offrent une aide au refroidissement à leurs résidents. Tous les États exécutent des programmes pour aider les gens à garder la chaleur en hiver.

De plus, seulement 15 % des fonds fédéraux sont utilisés pour couvrir les frais de refroidissement.

Le Congrès a versé 4,5 milliards de dollars dans LIHEAP à partir du plan de sauvetage américain, s’ajoutant à l’allocation de 3,8 milliards de dollars du programme pour l’exercice en cours. Mais ce n’est toujours pas suffisant pour répondre au besoin de chauffage seul, encore moins de refroidissement.

“Le problème principal est que nous n’avons pas assez d’argent pour exécuter un programme de refroidissement robuste”, a déclaré Wolfe, notant que l’importance de cela n’a pas “encore été enregistrée” au Congrès.

Alice Gachuzo-Colin de Springdale, Arkansas, s’est tournée vers une agence locale à but non lucratif le mois dernier pour demander de l’aide pour payer sa facture d’électricité afin que son électricité ne soit pas éteint au milieu de la nuit. Mais on lui a dit qu’il n’avait pas fonds disponibles et à Réessayez plus tard.

Elle a donc dû puiser presque toutes ses économies pour payer la facture de 256 $. Et pour juillet, l’onglet est de 314 $, qu’elle a dû pointer à ses trois enfants.

“Hier, il y a eu un gros, énorme effondrement dans ma maison parce que mes enfants disaient” j’ai chaud “et je me dis” vous tous, la facture d’électricité est de 300 dollars et quelque chose “” Gachuzo-Colin, 43 ans, qui travaille comme banquier personnel dans une banque locale, a déclaré à la mi-juillet.

En règle générale, elle paie 160 $ ​​ou 170 $ par mois pendant l’été.

Gachuzo-Colin essaie de limiter l’utilisation de la climatisation de la famille, mais c’est difficile quand la température dépasse souvent 90 degrés et que l’asthme de sa fille de 13 ans s’aggrave sous la chaleur. La région de Springdale est sur la bonne voie pour connaître son quatrième été le plus chaud jamais enregistré.

Électrique Les entreprises ont élargi leurs programmes de facturation et de paiement flexibles pendant la pandémie pour aider les clients à rester à jour, a écrit Adam Cooper, directeur principal des solutions client à l’Edison Electric Institute, l’association professionnelle des entreprises d’électricité appartenant à des investisseurs, dans un e-mail. Beaucoup permettent aux clients d’entrer dans des programmes de facturation du solde, où ils paient le même montant chaque mois. Cela atténue les pics saisonniers d’utilisation.

Les entreprises s’adressent également aux consommateurs souffrant de difficultés financières et les renseignent sur les programmes d’assistance, tels que LIHEAP, a déclaré Cooper.

Mais les plans de remboursement ne soulagent pas toujours la pression financière sur les familles. Scott Norcross, un résident de Minneapolis, en a récemment entré un afin que son alimentation ne soit pas coupée après avoir pris quelques centaines de dollars de retard dans ses paiements, principalement en raison de l’utilisation du climatiseur au cours des derniers mois. Il doit maintenant débourser environ 100 $ en plus de sa facture mensuelle, ce qui, selon lui, est trois fois plus élevé qu’avant la pandémie.

“Notre facture d’électricité venait d’augmenter de plus en plus”, a déclaré Norcross, 55 ans, handicapé et affecté par la chaleur. “Nous ne pouvons pas vraiment nous permettre le paiement supplémentaire, mais nous devons faire quelque chose si nous voulons garder l’électricité.”

Norcross, dont la femme est aide-soignante et le fils aîné travaille dans le commerce de détail, a demandé une aide énergétique, mais on lui a dit que le revenu de sa famille dépassait la limite de 800 $.

Ainsi, le couple et leurs deux jeunes fils adultes s’assoient dans leur voiture et font fonctionner le climatiseur pendant 20 à 30 minutes pour se rafraîchir quelques fois par jour, selon la chaleur. La température a grimpé à au moins 90 degrés mardi, ce qui serait la 13e fois qu’elle atteint ce niveau cette année.

Les arrêts se profilent

Seuls 17 États, plus le district de Columbia, ont des protections qui empêchent les entreprises de services publics de couper l’alimentation des personnes qui accusent du retard dans leurs factures. Mais ils ne prennent effet que lorsque les températures atteignent un certain niveau ou lorsqu’un avis de chaleur est en place, a déclaré Wolfe. Pour le Nevada et le Delaware, par exemple, ce seuil est de 105 degrés.

Cela se compare à 33 États et au district de Columbia qui empêchent les services publics de couper le chauffage pendant l’hiver.

Presque tous les États et le district de Columbia offrent une certaine protection aux résidents ayant des conditions médicales certifiées, bien que beaucoup ne retardent la déconnexion que de 30 jours.

Pourtant, de nombreuses personnes dont la santé est compromise par les températures élevées ne sont pas admissibles.

Bien qu’il souffre d’une affection thyroïdienne qui le rend très sensible à la chaleur, Walter Protheroe règle désormais son climatiseur à 78 degrés, au lieu de 72 degrés plus confortables. Cela maintient sa facture d’électricité à un prix abordable puisqu’il est handicapé et vit avec un revenu fixe.

Mais cela signifie que le résident de Houston, âgé de 64 ans, doit passer la majeure partie de la journée allongé sur le canapé. Il ne peut faire que de courtes promenades à l’extérieur deux fois par semaine, au lieu de sa promenade quotidienne d’un mile, car il ne peut pas retourner dans une maison fraîche dans une ville aux prises avec son été le plus chaud à ce jour.

Ancien ingénieur de recherche, Protheroe pensait que sa facture de juin serait d’environ 90 dollars, mais elle était de 125 dollars. Il s’attend à devoir débourser environ 150 $ ce mois-ci et probablement plus de 170 $ en août si la chaleur continue.

“Je m’en sors du mieux que je peux”, a déclaré Protheroe. “C’est tout simplement trop cher de faire fonctionner autant le climatiseur.”