Les Américains LGBTQ+ sont confrontés à des facteurs de stress et à une discrimination uniques, augmentant le risque de cancer, selon ACS

Columbus, Ohio (WCMH) — Les personnes LGBTQ+ aux États-Unis sont confrontées à un risque accru de développer un cancer en raison de facteurs de stress et de discrimination uniques, selon une étude inédite de l’American Cancer Society (ACS).

L’étude a révélé que les membres de la communauté LGBTQ+ sont plus susceptibles de fumer des cigarettes, de prendre du poids et de boire beaucoup, ce qui augmente probablement le risque de cancer. Par exemple, les femmes bisexuelles sont deux fois plus susceptibles que les femmes hétérosexuelles de fumer (23 % contre 10 %) et de boire beaucoup (14 % contre 6 %). L’ACS cite le « stress des minorités » comme un contributeur probable à ces comportements.





Les personnes LGBTQ+ sont également préoccupées par la discrimination due à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. L’étude a noté que 20 % de la communauté LGBTQ+ vit dans des États où il est légal de refuser des soins à ces personnes en raison de « clauses de conscience » qui permettent aux prestataires de soins, au personnel et aux assureurs de refuser des soins et des services sur la base de croyances personnelles ou religieuses.

« Nous sommes très fiers de ce rapport », a déclaré le scientifique et auteur principal de l’étude, Tyler Kratzer. « Il vise à faciliter les conversations cruciales sur la nécessité d’améliorer la collecte systématique de données sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à tous les niveaux des soins de santé. »

L’étude a révélé que les infections cancérigènes, notamment le VIH, le VPH et l’hépatite C, sont plus répandues dans certains groupes de population LGBTQ+. Par exemple, 70 % des infections au VIH sont dues à des contacts sexuels entre hommes (contre 22 % à des contacts hétérosexuels et 7 % à l’usage de drogues injectables). Les personnes infectées par le VIH courent un risque plus élevé d’au moins 10 cancers, note l’étude.

Les personnes transgenres sont moins susceptibles de subir un dépistage de certains cancers. Par exemple, 46 % des hommes transgenres sont à jour en matière de dépistage du cancer colorectal, contre 60 % des hommes cisgenres. Et 68 % des hommes transgenres ayant un col de l’utérus sont à jour en matière de dépistage du cancer du col de l’utérus, contre 87 % des femmes cisgenres.

L’étude indique que seulement 25 % des étudiants en médecine ont confiance dans les besoins en matière de soins de santé des patients transgenres, tandis que 30 % ne sont pas à l’aise avec le traitement de ce même groupe d’individus.

La directrice scientifique principale et auteure principale de l’étude, Rebecca Siegel, affirme que les personnes LGBTQ+ sont confrontées à de multiples obstacles à l’accès à des soins de santé de haute qualité, notamment la discrimination et le manque de connaissances des prestataires sur leurs besoins médicaux uniques.

« L’un des principaux enseignements de notre rapport est que les personnes LGBTQ+ courent probablement un risque plus élevé de cancer », a déclaré Siegel. « Tout le monde mérite une chance égale de prévenir et de détecter le cancer à un stade précoce, c’est pourquoi il est si important d’éliminer ces obstacles pour cette population. »