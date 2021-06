Les Américains jeunes et célibataires se tournent plus que jamais vers les applications de rencontres, selon une étude

PLUS de la moitié des jeunes Américains célibataires se sont tournés vers les applications de rencontres à la recherche d’une intimité sexuelle virtuelle au milieu de la pandémie, selon une nouvelle étude.

Commandée par la plateforme de rencontres Plenty of Fish et menée par One Poll, l’étude a révélé que 55% des Américains âgés de 18 à 40 ans ont choisi de mettre en ligne leurs exploits romantiques depuis mars 2020.

Sur les 2 900 personnes célibataires ou ayant des fréquentations occasionnelles interrogées, 45% ont déclaré qu’elles n’avaient pas été physiquement intimes avec une nouvelle personne depuis le début de la pandémie.

Alors que 42% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient ouvertes à l’intimité physique après la pandémie et se sentaient ravies de recommencer à sortir ensemble, les deux tiers disent qu’elles continueront d’être aussi virtuellement intimes après ce point.

Tout au long de la pandémie, 61% de ce groupe ont déclaré qu’ils comptaient sur les chats vidéo, 54% ont déclaré qu’ils se livraient à des sextos et 47% ont déclaré avoir eu des relations sexuelles par téléphone.

Soixante-quatre pour cent des célibataires ont déclaré que le fait d’être pratiquement intime pendant la pandémie a changé ce qu’ils considèrent comme l’intimité.

Près de 6 répondants sur 10 (57%) accordent désormais une valeur plus élevée aux autres types d’intimité, comme l’intimité émotionnelle ou intellectuelle, tandis que 45% trouvent moins de valeur dans la connexion physique.

L’étude a révélé que les changements de comportement et d’état d’esprit sont susceptibles d’être durables.

En fait, 61% des célibataires interrogés pensent que le sexting sera encore plus populaire après la pandémie qu’avant.

Plus de deux célibataires sur cinq (45 %) ont déclaré se sentir plus confiants dans leurs compétences en matière d’intimité sexuelle virtuelle que dans leurs compétences en personne, dont 54 % d’hommes et 39 % de femmes.

Et plus de la moitié des célibataires (51%) pensent que les aventures d’un soir deviendront une chose du passé une fois la pandémie terminée.

Fait intéressant, les hommes sont plus susceptibles d’être d’accord avec ce sentiment que les femmes, à un taux de 61 % à 45 % respectivement.

De plus, les millennials (57 %) sont plus susceptibles que la génération Z (39 %) de croire que les aventures d’un soir sont une tendance pré-COVID.

« Les célibataires ont passé l’année dernière à s’adapter et à apprendre à dater à distance en utilisant la technologie, telle que les chats vidéo et la diffusion en direct, pour établir des connexions virtuelles les uns avec les autres », a déclaré Kate MacLean, experte en rencontres, Plenty of Fish.

« Ces outils ont fondamentalement changé la façon dont les célibataires datent, de l’établissement plus rapide de relations plus profondes à la culture de relations plus significatives. »

La pandémie a également poussé les jeunes célibataires à trouver de l’intimité dans leurs propres cercles sociaux.

Alors que près de la moitié (46%) des personnes interrogées ont déclaré avoir eu un ami bénéficiant d’avantages sociaux dans le passé, 76% ont déclaré qu’elles étaient dans une telle relation depuis le début de la pandémie.

Pour 39 pour cent de ces amis bénéficiant d’avantages sociaux, leurs arrangements occasionnels ont évolué vers des relations officielles.

Pendant ce temps, 49% des amis avec des relations d’avantages ont été soit terminés, soit échoués en raison de l’éloignement social et d’autres limitations liées à la pandémie.

Près de neuf sur 10 (85 %) de ces relations ont commencé lorsque des célibataires se sont tournés vers leur colocataire ou quelqu’un qu’ils connaissent depuis des années pour une relation d’amis avec avantages sociaux.

« Qu’il s’agisse de s’engager dans une intimité sexuelle virtuelle, de se tourner vers leurs colocataires pour une relation d’amis avec des avantages – une tendance de rencontres que nous aimons appeler » colocation « – ou de répondre à leurs besoins sexuels en diffusant des émissions torrides ou en s’abonnant à des plateformes de divertissement pour adultes, la pandémie a été une période difficile pour tout le monde, en particulier les célibataires », a déclaré MacLean.

« Alors que nous nous préparons à sortir de la quarantaine, nous sommes impatients d’inaugurer cette nouvelle ère de sexe, de rencontres et d’intimité. »