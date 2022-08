Les Américains gagnant 200 000 $ ou plus ont fui ces endroits

Les Américains aisés ont quitté certains des États les plus taxés depuis le début de la pandémie de Covid – en particulier la Californie et New York, un une nouvelle analyse révèle.

En examinant les modèles de migration entre 2019 et 2020, le site Web de finances personnelles SmartAsset a classé les 50 États plus le district de Columbia en fonction de la migration nette des ménages gagnant 200 000 $ ou plus.

Voici un aperçu des endroits où les sorties nettes de hauts revenus sont les plus importantes :

New York: -19 912 Californie: -19 229 Illinois: -8 044 Massachusetts: -2 116 Virginie: -2 099 New Jersey: -1 833 Maryland: -1 828 District de Colombie: -1 730 Minnesota: -952 Ohio: -889

Il est peut-être révélateur que les endroits où l’exode des ménages à revenu élevé soit le plus important aient certains des fardeaux fiscaux les plus élevés du pays, selon données du site de finances personnelles WalletHub.

Pour ces États, la charge fiscale – une mesure de la proportion du revenu personnel total que les résidents ont payé pour les impôts nationaux et locaux en 2019 – est près du double de celle des États ayant les charges fiscales les plus faibles. Les habitants des États à forte émigration ont une charge fiscale moyenne de 10,77 %, tandis que la moyenne nationale est de 8,63 %.

New York a la charge fiscale la plus chère de tous les États – 12,75% – ainsi que la sortie la plus élevée de hauts revenus. La Floride a le fardeau fiscal le plus bas – 5,75% – et a gagné environ 20 000 hauts revenus, le plus de tous les États, selon l’analyse de SmartAsset.

Cependant, il convient de noter que les personnes vivant dans des endroits où le fardeau fiscal est plus élevé ont également tendance à être mieux payées. La plupart des États avec la plus grande sortie de revenus aisés ont un revenu médian des ménages de 74 000 $ ou plus, bien au-dessus de la médiane nationale de 65 712 $, selon les données du recensement de 2019.

Bien que la baisse des impôts semble être un facteur dans ces migrations, d’autres raisons de déménager comprennent temps plus chaudainsi que plus de personnes prendre sa retraite pendant la pandémie. Sur les 10 États avec le plus grand afflux de ménages à revenu élevé, neuf sont situés dans la Sun Belt, une région définie par l’étude comme la région géographique générale s’étendant à travers le sud-est et le sud-ouest.

Pour calculer le classement, SmartAsset a examiné les ménages dont le revenu brut ajusté était de 200 000 $ ou plus, en comparant l’emplacement indiqué dans leur déclaration de revenus 2019 avec le nouvel emplacement indiqué dans leur déclaration de revenus 2020. Chaque lieu a ensuite été classé en fonction de l’afflux net de ménages à revenu élevé.

Pour déterminer la charge fiscale de chaque État, WalletHub a utilisé les recettes fiscales totales divisées par le revenu total pour trois types d’impôts d’État : les impôts fonciers ; impôts sur le revenu des particuliers; et les taxes de vente et d’accise.

