Les Américains gagnant 200 000 $ ou plus affluent vers ces États

Les Américains aisés ont afflué vers les États de la Sun Belt depuis le début de la pandémie, la Floride étant en tête du peloton de loin, un nouvelle analyse révèle.

En examinant les modèles de migration entre 2019 et 2020, le site Web de finances personnelles SmartAsset a classé les 50 États plus le district de Columbia en fonction de la migration nette des ménages gagnant 200 000 $ ou plus.

Sur les 10 États avec le plus grand afflux de ménages à revenu élevé, neuf sont situés dans la Sun Belt, y compris les six États les mieux classés, à commencer par la Floride. Pour cette analyse, SmartAsset définit la Sun Belt comme la région géographique générale s’étendant à travers le sud-est et le sud-ouest.

Voici un aperçu des 10 principaux États, ainsi que du nombre net de ménages à revenu élevé ajoutés à chaque État.

Floride: 20 263 Texas: 5 356 Arizona: 5 268 Caroline du Nord: 4 713 Caroline du Sud: 3 967 Tennessee: 2 743 Colorado: 2 624 Nevada: 2 331 Idaho: 2 055 Utah: 1 503

Les facteurs menant à la migration vers la Sun Belt comprennent baisse des taxes et temps plus chaudainsi que plus de personnes prendre sa retraite pendant la pandémie.

La Floride était de loin la destination la plus populaire, car l’afflux de hauts revenus était près de quatre fois supérieur à celui du Texas, le deuxième État le mieux classé. Quatre des 10 principaux États – la Floride, le Texas, le Tennessee et le Nevada – n’ont pas de taxes au niveau de l’État.

Les gains réalisés dans la Sun Belt se font au détriment des États principalement du nord-est. Les plus grands perdants ont été la Californie et New York, avec près de 20 000 hauts revenus quittant chaque État. C’est plus du double du nombre de ménages que l’Illinois, le troisième État le moins bien classé.

Cependant, il convient de noter que les États au bas du classement ont toujours un pourcentage supérieur à la moyenne de ménages gagnant plus de 200 000 $. La part des hauts revenus des 10 États les moins bien classés est en moyenne de 8,79%, contre 6,82% pour tous les déclarants à l’échelle nationale.

Et bien que bon nombre de ces États aient un coût de la vie élevé, ils ont également tendance à avoir revenus médians plus élevés que les états de Sun Belt.

Pour calculer le classement, SmartAsset a examiné les ménages dont le revenu brut ajusté était de 200 000 $ ou plus, en comparant l’emplacement indiqué dans leur déclaration de revenus 2019 avec le nouvel emplacement indiqué dans leur déclaration de revenus 2020. Chaque État a ensuite été classé en fonction de l’afflux net de ménages à revenu élevé.

