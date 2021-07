Les Américains font des efforts extrêmes pour éviter le vieillissement des masques sanguins, du gel à la caféine et plus de sexe, révèlent des sondages

Les Américains sont prêts à aller au bout du monde pour ralentir le vieillissement alors que certains se tournent vers des masques sanguins tandis que d’autres augmentent leur nombre de relations sexuelles, a révélé un nouveau sondage.

D’autres astuces dites anti-anging ont été utilisées, notamment l’utilisation de gel de caféine comme autobronzant et l’arrosage de farine et de vinaigre.

Les Américains sont prêts à tout pour lutter contre le vieillissement Crédit : Getty

Beaucoup choisissent de s’occuper davantage dans la chambre dans le but de ralentir le processus de vieillissement Crédit : Getty

Une étude menée auprès de 2 000 personnes interrogées a révélé que plus de la moitié (54%) sont allés sur Internet pour rechercher des moyens de conserver leur apparence jeune.

Les répondants ont également été invités à choisir des options parmi une liste de traitements pour aider à ralentir le vieillissement, ce qui a révélé que certains étaient prêts à accepter un traitement entièrement fictif.

Lorsqu’on leur a demandé d’identifier de véritables procédures anti-âge, les gens ont opté pour des injections artificielles de « xénon » (17 %), des « produits de remplissage de couche » (17 %) et même les transfusions sanguines réelles mais douteuses de l’émission télévisée « Silicon Valley ” (14 pour cent).

La recherche, menée par OnePoll au nom de Tru Niagen, a également révélé que les gens ne sont pas moins crédules en ce qui concerne les mythes sur la nutrition.

Un sur cinq pense que si quelque chose est considéré comme « sain », il doit avoir mauvais goût, et plus d’un sur trois pense que si la nourriture est verte, elle doit être bonne pour vous.

Un quart des personnes interrogées tombent toujours dans l’idée fausse que « les glucides sont mauvais pour vous ».

Et plus de la moitié pensent que s’ils mangent quelque chose de sain plus tard dans la journée, ils peuvent annuler la restauration rapide qu’ils ont mangée plus tôt.

Pendant ce temps, 51% pensent qu’ils peuvent annuler les effets d’une mauvaise alimentation en faisant de l’exercice plus tard dans la journée.

« Avec tant d’informations à passer au crible en ligne ces jours-ci, il est souvent difficile de séparer la réalité de la fiction », a déclaré le Dr Alyssa Dweck, conseillère médicale à Tru Niagen.

« Cela est particulièrement vrai dans la mesure où cela s’applique à la santé ; il est facile pour la désinformation de se généraliser.

« Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. »

Heureusement, sept personnes sur dix (74 %) préféreraient adopter leur âge plutôt que de se forcer à paraître ou à agir plus jeunes qu’elles ne le sont.