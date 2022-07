Les Américains expriment leurs craintes en matière de chèque de paie – sondage – RT World News

Selon un sondage commandé par l’American Staffing Association et publié mercredi, quelque 58% des travailleurs américains craignent que leur salaire ne soit pas suffisant pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

L’anxiété financière était particulièrement forte chez les parents d’enfants mineurs (66%) et les travailleurs hispaniques (69%), selon l’enquête. En raison de ces préoccupations, 28 % des adultes prévoyaient de rechercher un nouvel emploi présumément mieux rémunéré au cours des six prochains mois, tandis que 27 % ont déclaré qu’ils chercheraient un deuxième emploi pour aider à combler le déficit financier.

Les milléniaux et les adultes de la génération Z étaient beaucoup plus susceptibles de chercher des emplois mieux rémunérés – 40 % et 36 %, respectivement – ​​que leurs parents baby-boomers, dont seulement 13 % prévoyaient de chercher un meilleur emploi. Près de la moitié de la génération plus âgée craignait que son âge puisse constituer un obstacle à l’embauche pour un poste plus souhaitable.

Même les travailleurs anciennement bien rémunérés ont vu leurs chèques de paie couvrir nettement moins en 2022, avec une inflation à des sommets de 40 ans, qu’avant la pandémie de Covid-19 et l’impression de billets qui l’a accompagnée. Les salaires horaires moyens corrigés de l’inflation ont chuté de 3,6 % au cours de la dernière année seulement.















Une autre enquête menée par le US Census Bureau est parvenue à des conclusions similaires, avec environ un tiers des répondants déclarant qu’il était quelque peu ou très difficile de couvrir les dépenses du ménage.

Les taux d’approbation du président américain Joe Biden sont au plus bas, les Américains le tenant pour responsable de ce que de nombreux économistes pensent être une récession punitive. Entre l’augmentation du coût de la nourriture, les prix de l’essence presque record et une bulle immobilière massive, les Américains voient leurs finances étirées au point de rupture. Même avant la pandémie, près de deux résidents américains sur trois n’avaient pas suffisamment d’économies pour couvrir une dépense surprise de 500 $.