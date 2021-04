Les internautes s’énervent d’un rapport détaillant un prétendu programme secret géré par le US Postal Service qui surveille les publications des Américains sur les réseaux sociaux à la recherche d’activités jugées peu recommandables, y compris les rassemblements politiques.

Connu sous le nom d’Internet Covert Operations Program (iCOP), le programme suit les plateformes de médias sociaux pour le contenu «incendiaire» et partage cette information avec les agences gouvernementales, selon Yahoo News, citant des documents internes. L’initiative est gérée par la branche d’application de la loi de l’USPS, le US Postal Inspection Service.

Un bulletin gouvernemental du 16 mars obtenu par le média détaille comment iCOP a surveillé «Activité significative» concernant les manifestations anti-lockdown qui étaient prévues dans des villes du pays et dans le monde le 20 mars. Le document, marqué comme « Sensible aux forces de l’ordre » et distribué par le Département de la sécurité intérieure, a déclaré que les informations sur les manifestations étaient partagées sur plusieurs plateformes de médias sociaux, y compris « Comptes Parler et Telegram de droite. »

La note signalait plusieurs articles discutant de la façon dont les manifestations pourraient être utilisées comme une occasion de s’engager dans une « combat, » mais a conclu qu’il n’y avait aucun renseignement suggérant qu’il s’agissait de menaces légitimes.





Le US Postal Inspection Service a refusé de répondre aux questions sur le programme soumises par Yahoo News, mais a expliqué que iCOP « [assesses] menaces pour les employés du service postal et son infrastructure en surveillant les informations open source accessibles au public. » Il a déclaré qu’il travaillait avec les forces de l’ordre pour «identifier de manière proactive» ces menaces, mais ne discutait pas de sa « Protocoles, méthodes d’enquête ou outils, » afin de maintenir « l’efficacité opérationnelle. »

Alors que le service postal reste discret sur le programme, de nombreux médias sociaux ont demandé des comptes à l’agence gouvernementale.

«C’est ridicule et dangereux. Cela doit se terminer immédiatement! tweeté l’expert conservateur Robby Starbuck.

«Comment cela peut-il relever de leur compétence?» demandé un autre observateur indigné du service postal.

Autres décrit iCOP en tant que Big Brother «Mis à la vie.»

Inquiétant! Pourquoi les présidents et mes collègues du congrès tolèrent-ils ces violations de la Constitution? De plus, et malheureusement, l’USPS perd de l’argent depuis de nombreuses années … alors où trouvent-ils de l’argent pour exécuter ce programme de surveillance? Https: // t. co / rmcKAsTRNK – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 21 avril 2021

Le républicain du Kentucky, Thomas Massie, a décrit le prétendu espionnage comme « inquiétant » et a laissé entendre que c’était inconstitutionnel. Il s’est également demandé comment l’agence pouvait se permettre le programme de surveillance, compte tenu de ses récents problèmes budgétaires.

Certains commentateurs semblaient penser qu’il n’y avait rien de mal à cette pratique, cependant, et que seules les personnes engagées dans des activités illégales devraient s’inquiéter du fait que les publications sur les réseaux sociaux publics soient surveillées par des fonctionnaires. Plusieurs réponses à l’histoire a noté que le directeur général des postes actuel, Louis DeJoy, a été nommé par le républicain Donald Trump, ce qui rend absurdes ceux qui blâment les démocrates pour le fouineur.

