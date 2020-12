Les Américains indignés demandent à savoir pourquoi le vaccin Pfizer COVID-19 a été approuvé au Royaume-Uni mais pas aux États-Unis, où il a été développé et financé.

Mercredi, les autorités sanitaires britanniques ont déclaré qu’elles avaient approuvé le vaccin et qu’il commencerait à être déployé sous peu auprès des patients les plus nécessiteux.

Mais aux États-Unis, la FDA dit qu’elle ne se réunira même pas pour discuter de l’autorisation d’urgence pour le vaccin de Pfizer ou celui qui a été développé par Moderna jusqu’au 10 décembre.

Même dans ce cas, il faudra encore cinq jours pour que les premières doses commencent à être déployées, selon un document obtenu par CNN mercredi.

Stephen Hahn, le chef de la FDA, a déclaré qu’ils prenaient plus de temps parce qu’ils regardent les données brutes et déterminent eux-mêmes si elles sont sûres ou non, plutôt que de se fier aux conclusions de la société pharmaceutique.

Mais avec les décès et les hospitalisations liés au COVID-19 à un niveau record et avec des millions d’Américains désespérés de retourner au travail, l’urgence de l’approuver est sans précédent.

Les vaccins sont également vantés par la communauté scientifique comme étant en grande partie sûrs et efficaces.

Le Dr Stephen Hahn, le commissaire de la FDA, a été convoqué mardi à la Maison Blanche pour expliquer pourquoi il fallait si longtemps pour que les vaccins soient approuvés.

Les scientifiques de l’opération Warp Speed, le groupe de travail COVID de l’administration Trump, ont assuré au peuple américain que la science se tenait debout.

Pfizer affirme que son vaccin est à 95% et Moderna dit qu’il est efficace à 94%, ce qui, selon les scientifiques, est une norme plus élevée que la plupart des vaccins, en particulier compte tenu de la taille des groupes de test dans lesquels ils ont été utilisés. AstraZeneca, une autre marque, affirme que son vaccin est de 70 % efficace.

Le président Trump a fait pression sur la FDA pour qu’elle agisse rapidement pour faire sortir un vaccin.

Des sources disent que lui et d’autres responsables de la Maison Blanche sont en colère qu’il ait déjà été approuvé à l’étranger sur le sol américain.

« C’est fou d’imaginer que l’Union européenne ou le Royaume-Uni pourraient approuver un vaccin développé aux États-Unis avant nous, non? » a déclaré une source.

Le Dr Hahn a été convoqué à la Maison Blanche mardi pour expliquer pourquoi il fallait si longtemps pour que les vaccins soient approuvés, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’explication publique à cela.

L’administration n’a pas immédiatement répondu aux demandes de renseignements mercredi matin.

On s’inquiète déjà du nombre d’Américains qui accepteront volontiers le vaccin, compte tenu de la politisation accrue sous laquelle il a été développé.

Il est devenu un point focal de la campagne de réélection infructueuse de Trump et beaucoup craignent qu’il n’ait été précipité pour être utilisé comme tactique de campagne.

D’autres sont convaincus que le virus et toute la pandémie sont un canular conçu par les démocrates pour encourager le vote par correspondance, plutôt que le vote en personne, pour voler l’élection à Trump par fraude.

Il n’y a aucune preuve tangible de cela.

Dans une interview mercredi matin, l’un des conseillers de Trump pour l’opération Warp Speed ​​a déclaré qu’il y avait une « grande inquiétude » face à la réticence de tant de personnes à se faire vacciner.

«C’est une grande préoccupation qu’il y a eu franchement tellement de politisation du processus de développement que cela a créé un niveau élevé de … diminution de la confiance. Aucun coin n’a été coupé.

Des recherches antérieures ont identifié comment trois souches différentes de coronavirus se sont propagées à travers le monde, une venant de Chine sur la côte ouest des États-Unis (non illustrée) et une souche distincte, la souche A, arrivant sur la côte est (jaune)

« Le développement a été fait très rapidement parce que nous avions une grande science qui nous a permis de le faire en quelques semaines et non en des années, la partie clinique a été réalisée selon des normes plus élevées que ce qui se fait normalement et un nombre plus élevé de personnes en sécurité à long terme au fil des années nous ne savons pas encore simplement parce que la pandémie est si élevée que nous devons utiliser Is early pour sauver des vies et reprendre une vie normale.

«Gardez les oreilles ouvertes et l’esprit ouvert, écoutez les experts une fois qu’ils ont vu les données, puis décidez-vous – si vous faites cela, la plupart des Américains concluront qu’il s’agit d’une assurance.

«C’est ce qui nous sortira de cette pandémie», a déclaré le Dr Moncef Slaoui à Good Morning America.

Même si les 330 millions de personnes dans le pays veulent l’obtenir, le déploiement sera problématique.

Mardi, un ancien directeur du CDC l’a décrit comme le «programme de vaccination le plus compliqué de l’histoire américaine».

Pendant que l’attente de l’approbation se prolonge, le comité qui décide qui l’obtient en premier a commencé à avoir ses propres discussions.

Dans l’ensemble, les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite semblent être les premiers à recevoir le vaccin, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni.

Mercredi matin, Sr. Ugur Sahin – qui a développé le vaccin Pfizer avec sa femme, a déclaré que c’était un «jour historique» pour voir les premières doses être déployées.

«C’est une journée historique. Je dois admettre que je pense que c’est une journée historique. C’est en effet le début de la fin de la pandémie », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il prévoyait qu’il serait approuvé aux États-Unis «dans les deux prochaines semaines».