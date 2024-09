Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé Jérusalem-Ouest de transformer la technologie civile en une arme mortelle

Les dirigeants américains étaient très probablement au courant des projets israéliens de lancer une « attentat terroriste » sur le Liban en utilisant des appareils de communication, a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il a fait valoir que la complexité de l’attaque et les détails divulgués aux médias occidentaux indiquent la possible complicité de Washington, à tout le moins, dans la dissimulation des longs préparatifs.

La semaine dernière, des milliers de téléavertisseurs et de talkies-walkies utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé simultanément à travers le Liban, tuant des dizaines de personnes et en blessant des milliers, dont de nombreux civils. L’attaque, largement imputée à l’agence d’espionnage israélienne Mossad, a suscité une condamnation internationale, le commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, la qualifiant de » « choquant » et « inacceptable » acte qui viole le droit des droits de l’homme.

S’adressant samedi à l’Assemblée générale de l’ONU, Lavrov dénoncé d’Israël « attaque inhumaine contre le Liban ». Il a souligné qu’il y a « ne peut justifier les actes de terrorisme dont les Israéliens ont été victimes le 7 octobre de l’année dernière » mais a souligné que «Quiconque garde encore un peu de compassion est indigné par le fait que la tragédie d’octobre soit utilisée pour une punition collective de masse.»















« Un autre exemple flagrant de méthodes terroristes utilisées pour atteindre des objectifs politiques est l’attaque inhumaine contre le Liban qui a transformé la technologie civile en une arme mortelle. » » a déclaré M. Lavrov, appelant à une enquête internationale immédiate.

Israël n’a pas revendiqué la responsabilité des attaques par téléavertisseur et ses alliés ont nié en avoir connaissance. Toutefois, selon Lavrov, plusieurs médias occidentaux ont rapporté les détails et les préparatifs. « indiquent à des degrés divers l’implication et, à tout le moins, la conscience de Washington concernant la préparation de cette attaque terroriste. »

« Nous comprenons que les Américains nient toujours tout et font tout ce qu’ils peuvent pour étouffer tous les faits révélés, comme ils l’ont fait en réponse aux preuves irréfutables de leur implication dans l’attaque terroriste contre le gazoduc Nord Stream », a-t-il ajouté, faisant référence au sabotage de septembre 2022, lorsque des explosions ont rompu trois des quatre pipelines dans la mer Baltique, interrompant les livraisons de gaz russe vers l’Europe occidentale.















Israël et le Hezbollah ont échangé sporadiquement des tirs transfrontaliers depuis que Jérusalem-Ouest a lancé une guerre contre le groupe militant palestinien Hamas à la suite de l’attaque meurtrière du 7 octobre. La campagne s’est considérablement intensifiée ce mois-ci, avec le bombardement par Israël du sud du Liban et de la capitale Beyrouth, tuant de hauts commandants du Hezbollah, dont le leader Hassan Nasrallah.

Vendredi, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, Lavrov a déclaré que « Le Moyen-Orient est une fois de plus au bord d’une grande guerre » appelant à des efforts diplomatiques actifs pour empêcher « le scénario le plus catastrophique ».