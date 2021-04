L’Union européenne prévoit de permettre aux Américains entièrement vaccinés de se rendre cet été, un an après l’introduction d’une interdiction de voyager non essentielle.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche au New York Times que les visiteurs américains pourront également voyager à l’intérieur de ses frontières tant qu’ils auront reçu le vaccin Covid.

Les Américains vaccinés seront autorisés à se rendre dans l’UE d’ici l’été 2021

Les Américains voyageant en Europe à l’été 2021 devront présenter des certificats de vaccination prouvant qu’ils ont reçu un vaccin approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

L’agence a approuvé les trois vaccins actuellement administrés aux États-Unis.

Des discussions seraient en cours sur la forme que prendront les certificats.

La décision de l’UE intervient plus d’un an après l’interdiction des voyages non essentiels entre les États-Unis et la région.

Plus à venir…

