Le changement de position officielle du CDC intervient à un moment à la fois d’espoir et de péril dans la pandémie. Le rythme des vaccinations s’accélère rapidement dans tout le pays et le nombre de décès diminue.

En annonçant le changement lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, les responsables des Centers for Disease Control and Prevention ont souligné qu’ils préféraient que les gens évitent de voyager. Mais ils ont déclaré que des preuves croissantes de l’efficacité réelle des vaccins – qui ont été administrés à plus de 100 millions d’Américains – suggéraient que les personnes vaccinées pourraient le faire «à faible risque pour elles-mêmes».

Les Américains qui sont entièrement vaccinés contre Covid-19 peuvent voyager en toute sécurité chez eux et à l’étranger, tant qu’ils prennent des précautions de base comme le port de masques, ont annoncé vendredi les responsables fédéraux de la santé, un changement attendu depuis longtemps par rapport aux terribles avertissements du gouvernement qui ont retenu plusieurs millions de personnes. à la maison depuis un an.

Certains experts en santé publique ont été surpris par l’annonce de vendredi et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le gouvernement envoie des signaux confus au public.

«C’est un mélange de« s’il vous plaît ne voyagez pas », en même temps que cela facilite les déplacements pour un sous-ensemble de personnes», a déclaré le Dr Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à la Columbia Mailman School of Public Health. «Je pense que c’est très déroutant et va à l’encontre du message que nous avons entendu plus tôt cette semaine, à savoir« rester sur place »,« tenir bon »,« être patient ». Et cela m’inquiète. Les messages de santé publique doivent être très clairs, très cohérents et très simples. »





Le Dr Walensky elle-même a semblé reconnaître le message apparemment mitigé lors de la conférence de presse de vendredi. « La science nous montre que se faire vacciner complètement vous permet de faire plus de choses en toute sécurité, et il est important pour nous de fournir ces conseils même dans le contexte de l’augmentation des cas », a-t-elle déclaré.

L’industrie du voyage a accueilli favorablement les nouvelles orientations, espérant que cela pourrait être le début d’un tour de fortune pour les compagnies aériennes, les hôtels et les destinations touristiques, qui ont subi des pertes croissantes depuis plus d’un an.