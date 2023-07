Les Américains en Europe partagent ce qu’ils ont appris sur la prise de force à l’étranger

Ses vacances les plus longues ont été un séjour de trois semaines en Corée du Sud, et il s’avère que la chose la plus utile qu’elle ait faite au travail pour se préparer a été de fournir de la transparence au reste de son équipe, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Krys Elexandra, 26 ans, vivait en Arizona et a déménagé en Allemagne il y a 18 mois explorer l’Europe et en raison de son vif intérêt pour la culture allemande. Elle travaille dans l’administration de la surveillance et l’orientation financière.

C’est la seule économie avancée au monde qui n’a pas de lois fédérales exigeant des congés payés pour les vacances ou les congés de maladie, et par conséquent, beaucoup s’appuient sur des politiques qui varient selon l’employeur. Lorsqu’il est laissé aux entreprises, le travailleur américain moyen obtient juste 11 jours de congés payés au cours de leur première année dans une entreprise, selon le Bureau of Labor Statistics.

Kimberly Sorce, 32 ans, a grandi dans le New Jersey mais a déménagé à Malmö, Suède , en mai 2022 pour être avec son fiancé qui a grandi là-bas. Elle travaille comme représentante du développement commercial pour une entreprise de technologie et « s’habitue encore » à 30 jours de congés payés chaque année. (La loi garantit aux Suédois 25 jours de congés payés.)

Kimberly Sorce a déménagé du New Jersey en Suède en 2022 et travaille pour une entreprise de technologie.

Elle dit que ses collègues et clients européens ont « une compréhension générale qu’en été, les affaires seront plus lentes, puis reprendront à l’automne ». Pendant l’été, dit-elle, « plus de la moitié des réponses par e-mail que je reçois sont des réponses automatiques indiquant que la personne est en vacances jusqu’à la mi-juillet ou août ».

Demander un congé est facile et presque toujours approuvé immédiatement – le seul point d’achoppement est la planification à l’avance car on s’attend à ce que les gens partent plusieurs semaines à la fois. « Nous avons dû faire nos demandes pour nos semaines de vacances d’été en avril », explique Sorce.

Quelques 54% des professionnels américains déclarent travailler encore en vacances ou avoir du mal à se débrancher sur prise de force, selon un rapport Glassdoor de 2022.

Mais pour Elexandra, se déconnecter du travail pendant son absence fait partie de la culture. « Mon superviseur refuse en fait de répondre à toutes les questions que j’ai concernant le travail pendant que je suis en vacances », dit-elle. « Il est considéré comme très impoli de poser des questions aux employés sur le travail pendant qu’ils sont absents. »

Il est utile qu’Elexandra puisse considérer sa prise de force comme une garantie à laquelle elle a droit, plutôt qu’un avantage dont elle doit se montrer digne.

Alors qu’aux États-Unis, elle se sentait souvent coupable de s’absenter et qu’elle devait simuler l’excitation de retourner au travail, « en Allemagne, nous savons tous que tout le monde a droit à un certain nombre de jours », donc les gens sont plus enthousiastes à l’idée de planifier leurs vacances et peuvent en fait retourner au travail reposés.

Sorce ne se sent jamais obligée d’apporter son téléphone ou son ordinateur portable professionnel lorsqu’elle voyage. Dans l’ensemble, elle considère l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée en Suède « incomparable ».

« En Amérique, nous glorifions le » bousculade « et les heures supplémentaires, et le fait d’être le travailleur le plus acharné, et c’est loué sur le lieu de travail et récompensé », a déclaré Sorce. « Ici, ce n’est pas un problème. Personne ne veut faire des heures supplémentaires parce qu’il préfère gagner un peu moins d’argent mais profiter de son temps libre. »

