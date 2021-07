Les Américains emballent les salles de concert rouvertes pour un été de musique live

Pamela Pickens a balancé ses hanches alors que son mari Tom l’entraînait dans une danse impromptue au son du guitariste Studebaker John au célèbre bar de blues de Chicago, Kingston Mines. Le couple, portant des chapeaux fedora et de larges sourires, avait conduit cinq heures depuis leur domicile dans le sud-est de l’Indiana pour visiter leur club de blues préféré, qui avait récemment rouvert ses portes pour des spectacles après un an de fermeture en raison de COVID-19.

« C’est tellement génial d’être de retour », a déclaré Pickens, 66 ans, prenant une bouffée de cigarette à l’extérieur de la salle lors d’une pause dansante. « Cela me fait me sentir vivant. »

À l’intérieur du bar du quartier de Lincoln Park, une foule diversifiée remplissait de longues tables, où ils jetaient de la bière froide et des paniers de fritures tout en sautant au son de la musique.

Dans les salles de concert à travers les États-Unis, de Denver à Washington, DC, des scènes similaires se sont produites ces dernières semaines alors que les villes lèvent les restrictions COVID-19 et que les mélomanes nouvellement vaccinés retournent dans leurs anciens repaires pour le frisson de la musique live en entreprise publique. C’est l’une des images – et des sons – indubitables de la vie américaine qui revient à la normale, ou s’en rapproche.

Les salles, grandes et petites, voient la demande monter en flèche pour les artistes de tous genres, qui se démènent pour peaufiner leurs actes après un an d’inaction.

« Quand nous avons recommencé à jouer, c’était une expérience hors du corps », a déclaré la guitariste de blues Joanna Connor, se préparant pour son spectacle à Kingston Mines un soir de juin. « C’est réaffirmé que je dois faire ça pour mon âme. »

Dans les interviews, les amateurs de concerts ont décrit l’expérience revigorante d’entendre à nouveau de la musique en direct dans une salle bondée. Cela ressemblait à l’antithèse de l’isolement à la maison qu’ils ont enduré au cours de l’année écoulée, et pour beaucoup, cela ressemblait à un antidote.

À Alexandrie, en Virginie, une foule noire majoritairement d’âge moyen de plus de 200 personnes a balancé les bras au rythme d’un trombone hurlant lors du concert hommage du Birchmere Music Hall à la Motown. C’était le premier de nombreux concerts d’été auxquels Lynette Shingler et son mari Earl prévoyaient d’assister, maintenant qu’ils étaient vaccinés contre COVID-19.

« Si vous êtes un fanatique de la musique, l’écouter à la radio n’est pas la même », a déclaré Shingler, un employé fédéral de 52 ans vêtu d’une longue robe bleue. « Vous devez vraiment être dans l’atmosphère . »

De l’autre côté de la rivière à Washington, DC, une foule plus jeune de milliers de personnes a rempli la piste de danse nuit après nuit à Echostage, une boîte de nuit qui a rouvert ses portes le 11 juin.

Éclairée par des lumières stroboscopiques au néon et la lueur de milliers d’iPhones dans les mains tendues, la salle a été secouée par des vibrations de basse alors que le DJ français David Guetta sautait de haut en bas sur scène.

Guetta est l’une des nombreuses têtes d’affiche de la musique de danse électrique (EDM) qu’Echostage a accueillie au cours du mois dernier. Le site d’une capacité de 3 000 personnes a commencé à proposer des billets pour leur programmation estivale en mai, vendant 20 000 billets au cours des premiers jours seulement, dépassant de loin leur taux de vente d’avant la pandémie, a déclaré le vice-président des opérations Matt Cronin.

« Je l’attribue à une soif absolue pour les gens de sortir et de revoir de la musique », a-t-il ajouté.

À Denver, le guitariste New Age Victor Towle a déjà joué plus de deux fois plus de concerts qu’en 2020 depuis que les bars locaux ont repris les spectacles en mai.

Towle a passé l’année dernière à enregistrer un album instrumental solo puisqu’il ne pouvait pas jouer en direct. Son retour sur scène et ses performances typiques de trois heures ont été brusques mais « exaltants », a-t-il déclaré.

« Je remarque que je ne suis pas en forme, tu sais. Je dois récupérer ma voix et mes côtelettes », a-t-il déclaré.

‘HEE HAW CIEL’

À Decatur, en Géorgie, fin juin, Danica Hart se tenait sur scène devant des dizaines de personnes dans Eddie’s Attic, une petite salle pour les groupes country et américains émergents, portant une casquette de baseball et un jean.

« Bonjour Decatur ! » a-t-elle crié à la foule en délire. « Faisons du vrai bruit ! »

Hart, qui dirige le trio Chapel Hart, a déclaré que le groupe avait l’habitude de se débrouiller depuis qu’ils ont commencé à jouer à la Nouvelle-Orléans. Mais l’année pandémique les avait poussés dans leurs retranchements. « Parfois, nous avons eu la chance d’avoir de l’argent pour l’essence », a déclaré Hart.

« Maintenant, nous sommes de retour », a-t-elle déclaré. « Cela ressemble à une renaissance. Les gens sont prêts à sortir pour de la vraie musique live. Cela leur a manqué et nous avons manqué les gens… Nous sommes au paradis . »

Comme de nombreux sites fermés, Eddie’s Attic continue d’intensifier ses opérations. Il a rouvert avec une capacité limitée, et la cuisine reste fermée. Pourtant, le copropriétaire Dave Mattingly a déclaré qu’il s’agissait d’une grande amélioration par rapport au chagrin d’avoir vu la poussière s’accumuler sur les tables et les chaises pendant un an.

« Passer de cela à entendre cette musique, les gens tapant du pied et applaudissant, c’est comme un éclair qui frappe », a déclaré Mattingly.

Alors que Chapel Hart jouait avec leurs numéros nasillards avec des noms comme « Jesus and Alcohol », les spectateurs ont réfléchi à ce que c’était que de manquer la musique live pendant un an, puis de le revivre.

« C’est comme mourir de faim, lentement », a déclaré Sherry Mills, 54 ans, professeur de musique au collège local, à propos de son incapacité à voir des groupes en direct.

« Je me sens libéré », a déclaré Barry Rosner, 76 ans, un grand sourire sur le visage et les bras tendus alors qu’il se tenait juste à l’extérieur de la salle.

Rosner, qui a dit que c’était son premier spectacle en plus d’un an, s’attardait pour attraper un mot avec les membres de Chapel Hart. « Je veux leur dire merci et nous n’avons plus peur de sortir. »

