Les Américains doutent de plus en plus du soutien de l’Ukraine (sondage)

Moins d’adultes américains sont vendus pour soutenir Kiev contre la Russie que dans les premiers mois du conflit, selon une enquête Reuters/Ipsos

Six mois après le début de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine, près de trois Américains sur dix ne sont pas sûrs de continuer à soutenir Kiev dans le conflit, selon un nouveau sondage.

Alors que 53% des adultes américains conviennent que Washington devrait continuer à soutenir Kiev “jusqu’à ce que toutes les forces russes soient retirées du territoire revendiqué par l’Ukraine”, 28% sont indécis, selon un sondage Reuters/Ipsos publié mercredi. Les doutes quant à la poursuite de l’acheminement d’armes et d’autres aides vers l’Ukraine sont particulièrement répandus parmi les indépendants, à 37 %, tandis que 18 % des Américains s’opposent totalement aux expéditions.

L’enquête suggère une baisse du soutien à l’implication des États-Unis alors que le conflit s’éternise, contribuant à la flambée de l’inflation sur le front intérieur. En fait, 40 % des Américains sont désormais d’accord avec l’affirmation selon laquelle “Les problèmes de l’Ukraine ne sont pas nos affaires, et nous ne devons pas intervenir.” Cela se compare à 31% lorsque la même question a été posée en avril.

De plus, 59 % des répondants à l’enquête, dont 69 % de républicains, sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle “Compte tenu de la crise économique actuelle, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d’apporter un soutien financier à l’Ukraine.” Environ la moitié (51%) soutiennent toujours la fourniture d’armes à l’Ukraine, contre 73% en avril. Seuls 26 % soutiennent l’envoi de troupes américaines en Ukraine, contre 39 % en avril.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une aide militaire supplémentaire de 3 milliards de dollars à l’Ukraine, le plus gros paquet d’armes destiné à Kiev depuis le début des combats en février. Les États-Unis ont engagé plus de 15,5 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis qu’ils ont soutenu le renversement du gouvernement élu de Kiev en 2014. La part du lion de cette aide, 13,5 milliards de dollars, a été annoncée au cours des six derniers mois.

Les Américains sont également divisés sur la restriction des importations de pétrole et de gaz naturel russes si cela signifie payer des prix plus élevés pour leur propre consommation d’énergie. L’enquête a montré que des limites de soutien de 50% sur les importations en provenance de Russie, même au détriment de prix plus élevés. De même, 49% conviennent qu’il est plus important d’avoir un approvisionnement en gaz pour leurs maisons et leurs entreprises que d’essayer d’influencer la Russie. Cependant, seuls 21% conviennent que les sanctions anti-russes ne valent pas l’impact qu’elles ont aux États-Unis.

L’inflation est une préoccupation bien plus grande que la crise ukrainienne, a montré le sondage. Alors que 58% des Américains suivent le conflit au moins “d’assez près” 75% suivent de près les nouvelles sur l’inflation.