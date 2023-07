Les Américains d’origine asiatique se sentent particulièrement visés par les nouvelles lois criminalisant ceux qui assistent les électeurs

WASHINGTON (AP) – Pendant un siècle, la League of Women Voters en Floride a noué des liens avec des résidents marginalisés en les aidant à s’inscrire pour voter – et, ces dernières années, ces efforts se sont étendus aux communautés d’immigrants asiatiques et asiatiques en pleine croissance.

Mais une loi de l’État signée par le gouverneur Ron DeSantis en mai aurait contraint le groupe à modifier sa stratégie.

La législation aurait imposé une amende de 50 000 $ aux organisations tierces d’inscription des électeurs si le personnel ou les bénévoles qui manipulent ou collectent les formulaires ont été reconnus coupables d’un crime ou ne sont pas citoyens américains.

Un juge fédéral a bloqué la disposition cette semaine. Mais son adoption reflète les efforts déployés par DeSantis, un candidat républicain à la présidentielle, et d’autres dirigeants du GOP pour réprimer l’accès au scrutin. La Floride est l’un des six États au moins, dont la Géorgie et le Texas, où les républicains ont adopté des règles de vote depuis 2021 qui ont créé ou renforcé des sanctions pénales et des amendes pour les individus et les groupes qui aident les électeurs. Plusieurs de ces lois sont également confrontées à des défis juridiques.

En attendant, les défenseurs du droit de vote sont contraints de s’adapter rapidement à l’évolution de l’environnement. Avant la décision en Floride, par exemple, la League of Women Voters a commencé à utiliser des liens en ligne et des codes QR pour la sensibilisation. Elle a supprimé le lien personnel entre ses travailleurs et les communautés et l’a remplacé par des outils numériques susceptibles de devenir une barrière technologique.

« S’il n’y a pas d’accès, en termes de langue, nous ne pouvons pas atteindre autant de personnes, ce qui affecte particulièrement les électeurs de l’AAPI », a déclaré la directrice exécutive Leah Nash, faisant référence à la population asiatique américaine et insulaire du Pacifique, qui a augmenté rapidement et où plus de 30% des adultes ont une maîtrise limitée de l’anglais. « Si nous donnons simplement à quelqu’un notre site Web ou un code QR pour qu’il s’inscrive, nous ne savons pas avec certitude s’il le fait et nous souhaitons que le plus de personnes possible s’inscrivent pour voter. »

Dans les États où les sanctions se durcissent, les développements ont semé la peur et la confusion parmi les groupes qui fournissent des traducteurs, une aide à l’inscription des électeurs et une assistance pour le vote par correspondance – des rôles qui, selon les défenseurs du droit de vote, sont vitaux pour les communautés asiatiques en particulier.

Dans un certain nombre d’États, les barrières linguistiques entravent déjà l’accès au scrutin pour une population en croissance rapide. Selon les données du recensement, les populations asiatiques, hawaïennes et autres insulaires du Pacifique ont augmenté de 35 % entre 2010 et 2020. Les nouvelles lois dans les États majoritairement dirigés par les républicains sont considérées par de nombreux groupes électoraux comme une autre forme de suppression des électeurs.

« Il cible spécifiquement les électeurs ayant une maîtrise limitée de l’anglais, et cela inclut les électeurs de l’AAPI », a déclaré Meredyth Yoon, directrice du contentieux chez Asian Americans Advancing Justice à Atlanta.

Yoon a ajouté que la participation record aux élections de 2020 en Géorgie a incité la législature dominée par les républicains à adopter des restrictions électorales radicales : « Ce n’est pas une coïncidence », a-t-elle déclaré.

Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a signé un projet de loi en juin qui augmente la peine pour vote illégal à un crime, la faisant passer d’une accusation de délit qui faisait partie d’une loi électorale radicale adoptée deux ans plus tôt.

Alice Yi, qui est sino-américaine, avait l’habitude d’aider à traduire à Austin, au Texas, mais a déclaré que la nouvelle loi n’est pas claire quant à savoir si les erreurs de bonne foi seront criminalisées et craint qu’elle puisse avoir des ennuis en offrant de l’aide.

Yi se souvient avoir été approché lors d’une élection primaire de 2022 par un homme qui était américain d’origine vietnamienne et a demandé de l’aide parce qu’il n’avait pas voté auparavant et ne parlait pas anglais. Elle a dit qu’elle craignait immédiatement de subir des conséquences si elle l’aidait.

« C’est la peur à laquelle je suis confrontée », a-t-elle déclaré.

Maintenant, dit-elle, elle aidera son père à voter, mais personne d’autre.

Mais les partisans du droit de vote comme Ashley Cheng – également à Austin – restent déterminés à atteindre les électeurs asiatiques, malgré la menace d’une peine de prison.

Cheng, la présidente fondatrice d’Asian Texans for Justice, se souvient avoir découvert que sa mère ne figurait pas sur les listes électorales lorsqu’elle a tenté de l’aider à voter en 2018. Ils n’ont jamais découvert pourquoi elle n’était pas correctement enregistrée. Les partisans disent que cela met en évidence les failles du système et illustre à quel point les bénévoles sont essentiels pour les surmonter.

Les propres recherches du groupe ont révélé qu’environ les deux tiers des électeurs asiatiques au Texas étaient très motivés pour voter aux élections de mi-mandat de 2022. Cheng a déclaré que ce désir a amplifié son enthousiasme pour aider la communauté à faire compter ses votes.

« C’est vraiment facile de se dire : ‘Oh, j’aimerais juste ne plus essayer' », a-t-elle déclaré. « Mais, je pense à des gens comme ma mère et tant d’autres de la diaspora asiatique qui vivent au Texas qui ont cette expérience de vouloir voter mais de ne pas pouvoir, pour une raison quelconque, ne se sentent pas accessibles. »

Par exemple, environ 34% des adultes américains d’origine asiatique au Texas ont une maîtrise limitée de l’anglais, selon les données de 2022 de l’Asian and Pacific Islander American Vote (APIA Vote), un groupe de défense non partisan des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique.

Farha Ahmed, avocate au Texas, a déclaré que la responsabilité accrue d’aider ces communautés marginalisées à accéder aux urnes l’avait forcée à décider de ne pas continuer en tant que juge électoral, un poste qui administre les procédures de vote et règle les différends concernant les lois électorales.

« Il n’y a pas beaucoup de ressources et il n’y a pas beaucoup de protection », a déclaré Ahmed, qui vit à Sugarland, juste à l’extérieur de Houston. « Les juges électoraux veulent aider à faciliter le vote des gens, mais avec ces nouvelles lois en place, ils ne savent pas vraiment où est leur responsabilité alors qu’ils essaient vraiment de faire de leur mieux pour aider. »

Avant la Floride et le Texas, les législateurs géorgiens ont révisé les lois électorales de cet État.

Une section du projet de loi électoral géorgien de 2021 érigeait en délit le fait d’offrir à un électeur de l’argent ou des cadeaux dans les bureaux de vote, une disposition qui prévoyait de distribuer de l’eau et des collations à ceux qui faisaient la queue. Les tentatives visant à obtenir d’un tribunal qu’il annule l’interdiction des collations et de l’eau ont jusqu’à présent été infructueuses.

James Woo, directeur des communications chez Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, a déclaré qu’il ne donnerait même pas à ses parents un verre d’eau tout en les aidant à voter.

« Ce sont des choses simples comme ça, qui auraient été comme un déclencheur de conversation ou simplement comme les aider tout au long du processus, pourraient être considérées comme quelque chose d’illégal que je fais », a-t-il déclaré.

L’écrivain de l’Associated Press Mike Schneider à Orlando, en Floride, a contribué à ce rapport.

La couverture de la race et du vote par l’Associated Press reçoit le soutien de la Jonathan Logan Family Foundation. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Ayanna Alexander, l’Associated Press