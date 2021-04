Si vous me ressemblez, vous avez entendu les stéréotypes. Nous sommes les « calmes » ou les « polis » ou ceux qui sont « bons en maths ». Pendant des décennies, le mythe de la «minorité modèle» a fait obstacle au racisme contre les Américains d’origine asiatique, permettant ainsi la montée de la violence et de la haine dont nous avons récemment été la cible. Pourtant, dans le contexte d’une telle terreur, nous avons vu des Américains d’origine asiatique au Congrès prendre position avec défi et dans le processus, décimé les stéréotypes qui ont été utilisés contre nous pendant si longtemps.

Sens.Mazie Hirono, D-Hawaii, et Tammy Duckworth, D-Ill., Et représentants Grace Meng, DN.Y, Andy Kim, DN.J., Judy Chu, D-Californie, et Ted Lieu, D- La Californie (pour n’en nommer que quelques-uns) est devenue une voix nationale dans le mouvement #StopAsianHate. Malheureusement, le changement se produit rarement avant qu’une situation n’atteigne une masse critique. Pour chaque victoire dans la lutte pour l’égalité et la justice, il y a de nombreux obstacles et revers. C’est ici que nous avons vu émerger cette nouvelle classe de guerriers de la justice sociale et, ce faisant, nous avons donné à tant d’entre nous une voix dans les couloirs du pouvoir où cette bataille a été menée.

Nous n’allons nulle part

Je repense à l’automne dernier, lorsque 164 républicains ont voté pour s’opposer à une résolution de la Chambre rédigée par Meng qui condamnait simplement le racisme contre les Américains d’origine asiatique. Ce n’est que le mois dernier que, lors d’une audience du comité sur les crimes haineux, le président républicain Chip Roy a jugé approprié d’utiliser une référence au lynchage dans le but de saper le but de la procédure. Ne permettant pas au jab de rester sans réponse, Meng a adressé une réprimande passionnée et énergique déclarant à Roy et à d’autres républicains, «nous ne vous laisserons pas nous enlever notre voix».

Je repense à il y a quelques semaines, lorsque Duckworth et Hirono ont menacé de retenir les candidats du président Joe Biden à moins qu’il ne s’engage à avoir plus de représentation des Américains d’origine asiatique ou des îles du Pacifique (AAPI) dans son administration. Au crédit du président, il était d’accord avec les sénateurs et a par la suite annoncé un certain nombre d’actions de l’exécutif en réponse à la violence anti-asiatique et a récemment nommé un nouvel assistant adjoint du président pour servir de liaison avec la communauté AAPI.

La communauté américano-asiatique est à l’avant-garde de la conversation nationale d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant. C’est plus qu’un moment éphémère. C’est un mouvement. Celui qui a pris son envol en partie grâce aux efforts inlassables de nos représentants des États-Unis d’Asie au Congrès.

Dans une manifestation extrêmement rare de bipartisme au Congrès, le Sénat des États-Unis a adopté à une écrasante majorité le COVID-19 Hate Crimes Act mercredi par un vote de 94 voix contre 1. La législation a gagné du terrain au milieu d’une augmentation spectaculaire des crimes haineux ciblant la communauté américaine d’origine asiatique. S’en est suivi l’horrible fusillade de huit personnes, dont six femmes asiatiques, à Atlanta en mars.

La législation, parrainée par le sénateur Hirono et le représentant Meng, permet au ministère de la Justice d’accélérer l’examen des crimes de haine, désigne un fonctionnaire du MJ pour superviser la mise en œuvre du projet de loi et fournit une plus grande assistance aux forces de l’ordre pour mieux lutter contre les crimes de haine.

Ce n’est que le début

L’acteur et activiste Daniel Dae Kim a résumé le sentiment de la communauté AAPI quand il tweeté, «TOUS LES OUI! #stopasianhate »

Même maintenant, je ne pense pas que la plupart des gens comprennent vraiment à quel point notre communauté souffre en ce moment. Une nouvelle étude publiée par le Pew Research Center a révélé que 81% des adultes américains d’origine asiatique affirment que la violence à leur encontre augmente; 32% des adultes asiatiques disent avoir craint que quelqu’un puisse les menacer ou les attaquer physiquement – une plus grande proportion que tout autre groupe racial ou ethnique en Amérique. Près de la moitié des adultes asiatiques, 45%, ont subi une sorte d’incident offensant depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Je me considère certainement comme l’un des nombreux Américains d’origine asiatique qui ont été confrontés à un nouveau niveau de racisme et de haine. L’adoption de cette nouvelle législation sur les crimes haineux est une étape importante dans ce qui sera un effort très long et fastidieux pour lutter contre la montée du racisme et du nationalisme blanc qui sévit en Amérique. Ne vous y trompez pas, pour les communautés de couleur en Amérique, il y a des forces politiques qui ont mis des cibles sur tous nos dos.

Ce que nous avons appris, c’est que lorsque nous nous unissons, nous organisons et protestons, nous pouvons être de véritables instruments de changement significatif. Pour la communauté américaine d’origine asiatique, ce n’est que le début. Nous ne nous arrêterons pas. Nous ne serons pas silencieux. Nous ne partirons pas. Nous sommes ici pour rester.

Kurt Bardella est membre du conseil des contributeurs de USA Today et est membre du conseil consultatif des Korean Americans for Political Action (KAPA). Il est un ancien porte-parole des représentants: Darrell Issa, Brian Bilbray, le sénateur Olympia Snowe et le comité de surveillance de la Chambre. Tu peux le suivre @KurtBardella