Les Américains d’origine asiatique à Hollywood espèrent que les récents Oscars déclencheront un changement

Brianna Somera n’a pas toujours été sûre d’être faite pour être réalisatrice. La jeune femme de 21 ans a grandi en dansant et en chantant et voulait faire des vidéoclips, mais elle n’a pas non plus vu beaucoup de gens comme elle à l’écran. Ce n’est qu’à la sortie en 2018 de « Crazy Rich Asians », le premier long métrage hollywoodien avec une distribution entièrement asiatique en 25 ans, que quelque chose a cliqué. Somera, qui est philippine, se souvient de l’avoir regardé avec des amis et d’avoir pensé : « Wow, ce sont des visages que j’ai toujours voulu voir et des histoires que je connais », a-t-elle déclaré à CNBC Make It. Un an plus tard, elle s’est inscrite en tant que majeure en production cinématographique à l’Université Chapman. Beaucoup de choses ont changé à Hollywood, et pour les créatifs américains d’origine asiatique, depuis que Somera est à l’école. « Crazy Rich Asians » est devenu un succès au box-office; Marvel a présenté son premier super-héros américain d’origine asiatique dans « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » en 2021 ; « Turning Red » de Pixar était le deuxième plus diffusé film en 2022; et en 2023, juste au moment où Somera a obtenu son diplôme de cinéma, le hit A24 sleeper « Everything Everywhere All At Once » a balayé les cérémonies de remise des prix et a remporté sept Oscars. Avec Daniel Kwan remportant l’Oscar pour la co-réalisation de « Everything Everywhere », trois des quatre derniers lauréats de l’Oscar de la meilleure réalisation, et deux autres nominés, ont été des cinéastes d’origine asiatique, signalant une grande victoire pour la diversité au sein de certains des plus hauts les honneurs à Hollywood. Pourtant, selon les experts et les cinéastes, il reste encore beaucoup à faire pour que les réalisations majeures des cinéastes asiatiques américains et insulaires du Pacifique deviennent une norme plutôt qu’une exception.

Les Américains d’origine asiatique sont sous-représentés à Hollywood

Américains d’origine asiatique représentent environ 7% de la population américaine mais sont sous-représentés à tous les niveaux devant et derrière la caméra, selon le dernier rapport de l’UCLA Rapport sur la diversité à Hollywood. Du côté des acteurs, ils ne représentaient que 2,3% des rôles principaux et 6,5% des rôles pour les films sortis en salles en 2022. Derrière les caméras, les Américains d’origine asiatique représentaient 5,6% des réalisateurs et 4,5% des scénaristes pour les films sortis en salles l’année dernière . Des progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie depuis que l’UCLA a lancé le rapport, dit Michael Tran, co-auteur du rapport, mais c’est « constamment de haut en bas ». Après plusieurs années d’amélioration, la diversité raciale, ethnique et de genre globale parmi les acteurs, réalisateurs et écrivains de cinéma est revenue aux niveaux de 2019.

Cela est dû en grande partie à la façon dont les chercheurs ont analysé les données pendant la pandémie, lorsqu’un marché de sortie en salles minimal a été combiné avec des numéros de streaming. Ce faisant, « nous avons trouvé ces grands sauts dans nos chiffres, et cela nous a excités de penser que » l’industrie cinématographique hollywoodienne comprend vraiment le message « », a déclaré Tran. Par exemple, alors que seulement 25 % des réalisateurs sortis en salles en 2019 étaient des femmes ou des personnes de couleur, ils représentaient 43 % des réalisateurs des sorties en salles et en streaming en 2021. Mais avec le rebond du théâtre, les chercheurs sont de retour pour séparer les numéros de théâtre et de streaming, et « ce que nous avons trouvé, c’est que tous les progrès sont dans l’espace de streaming, et cela fait un pas en arrière lorsque vous regardez les sorties en salles en 2022 ». En 2022, 73% des grandes sorties en salles étaient dirigées par des hommes blancs et 60% des réalisateurs masculins blancs avaient des budgets de 30 millions de dollars ou plus. Les femmes et les personnes de couleur ont plus d’opportunités de diriger dans l’espace de streaming et sont plus susceptibles d’avoir des distributions diverses, mais cela signifie également qu’elles sont limitées à des projets avec des budgets plus faibles, une distribution plus petite et moins d’impact sur la réalisation de films. l’industrie dans son ensemble.

« La diversité fait vendre », mais Hollywood n’agit pas dans son propre intérêt

Des années d’études de l’UCLA et d’autres analyses montrent que la diversité fait vendre: « La télévision et les films qui réussissent le mieux correspondent le mieux à la diversité des États-Unis, et c’est quelque chose que nous avons vu chaque année depuis 10 ans », a déclaré Tran. Ce point de données faisait partie de la raison pour laquelle William Yu, un cinéaste coréen américain basé à Los Angeles, a lancé le #AvecJohnCho campagne sur les réseaux sociaux en 2016, qui attiré l’attention sur les films qui ont choisi des acteurs blancs pour jouer des personnages asiatiques, et le manque général de représentation asiatique dans les films à succès. Sept ans plus tard, dit Yu, « c’est exaspérant que nous essayions toujours de nous concentrer sur le même point de données ».

William Yu est un cinéaste basé à Los Angeles et créateur de la campagne de médias sociaux #StarringJohnCho. Emmanuel Hahn

« Même s’il s’agit d’une question morale pour les membres de la communauté asiatique américaine », dit-il, « c’est aussi une décision financière. Il y a de l’argent à gagner. Les décideurs ignorent délibérément cela en s’en tenant à ce qu’ils pensent fonctionner, lorsque les données montre le contraire. » Un gros problème est le refus d’Hollywood de donner son feu vert aux projets des créatifs AAPI et des cinéastes de couleur, dit Yu. Les films de créateurs divers ont la pression supplémentaire de représenter des communautés aux multiples facettes avec nuance, mais aussi d’être un succès commercial et de prouver aux décideurs pourquoi ils devraient investir dans des histoires diverses. Il espère que le succès de « Everything Everywhere » conduira Hollywood à prendre plus de risques avec les histoires AAPI et les créations de couleur. Des projets comme le lauréat d’un Oscar « ne se produisent que lorsque les gardiens de l’industrie permettent aux gens d’expérimenter et d’essayer et d’échouer et d’opter pour des visions vraiment ambitieuses », dit-il. Cela ne peut se produire que si Hollywood ne donne pas la priorité à la représentation dans une économie en baisse, lorsque les entreprises réduisent souvent leurs efforts en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. « Nous craignons que la diversité ne soit traitée comme un luxe qui peut être supprimé », déclare Tran. « Si l’industrie est une institution lucrative, elle devrait suivre l’argent. Mais ce n’est pas le cas », ajoute-t-il. « Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera ensuite lorsque les gens n’agissent pas dans leur meilleur intérêt économique ou moral. » À partir de 2020la dernière fois que l’UCLA a analysé les données des studios, les chefs des 11 grands et moyens grands studios, tels que les présidents et les PDG, étaient à 91 % blancs et à 82 % hommes. Les choses ne s’améliorent que légèrement en descendant la chaîne de commandement : les équipes de direction étaient composées à 93 % de Blancs et à 80 % d’hommes. Et si les cadres responsables du casting, du marketing, du juridique et des autres fonctions essentielles du studio (« chefs d’unité ») étaient un peu plus diversifiés en termes de sexe (59 % d’hommes), eux aussi étaient majoritairement blancs (86 %).

« Un changement durable ne viendra probablement que lorsque nous diversifierons non seulement les acteurs et les créatifs dans les coulisses, mais aussi les suites exécutives et les personnes qui prennent les décisions de haut niveau », a déclaré Tran. Yu ajoute que l’écart entre l’intérêt des consommateurs pour la narration diversifiée et les investissements d’Hollywood dans les cinéastes masculins blancs « rend les décideurs de l’industrie plus déconnectés de ce qui se passe ».

« Je dois réaliser les films que je veux voir »