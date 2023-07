Les Américains doivent faire profil bas en Chine

Washington a conseillé aux touristes de « reconsidérer » leur voyage en Chine ou de préparer un plan d’urgence

Les Américains qui ont prévu des voyages en Chine devraient reconsidérer leur départ car ils risqueraient de « arbitraire » application de la loi et arrestation injustifiée, y compris d’éventuelles accusations d’espionnage pour simplement « conduire une recherche » d’informations accessibles au public, a déclaré le département d’État américain dans un nouvel avis aux voyageurs.

Les autorités chinoises « semblent avoir un large pouvoir discrétionnaire pour considérer un large éventail de documents, données, statistiques ou matériels comme des secrets d’État et pour détenir et poursuivre des ressortissants étrangers pour espionnage présumé », a déclaré le ministère dans son avis mis à jour. « Le personnel de sécurité pourrait détenir des citoyens américains ou les exposer à des poursuites pour avoir mené des recherches ou accédé à des documents accessibles au public à l’intérieur de la RPC. »

Selon l’avis, les Américains voyageant ou vivant en Chine pourraient se retrouver détenus, soumis à des interrogatoires et privés d’informations sur les allégations portées contre eux alors qu’ils ne pouvaient pas accéder aux services consulaires. Le ministère a affirmé que Pékin « applique arbitrairement les lois locales, y compris en imposant des interdictions de sortie aux citoyens américains et aux citoyens d’autres pays, sans processus juste et transparent en vertu de la loi. »

L’avis recommandait aux Américains « faites profil bas » évitez d’être à proximité des manifestations et évitez de prendre des photos de la police ou des manifestants sans autorisation. Le département a également averti que des citoyens américains pourraient être détenus ou expulsés pour avoir envoyé des messages électroniques critiquant le gouvernement chinois. Participer à des manifestations peut entraîner des poursuites pénales.

Pékin a réagi avec colère aux précédents avis de voyage de Washington, arguant que le fait qu’il reçoive des millions de visiteurs américains chaque année – dépassant de loin le nombre de citoyens chinois visitant les États-Unis – « en dit long sur les conditions de sécurité en Chine. » La Chine a émis son propre avertissement en juin 2019, informant les citoyens que les fusillades, les vols et les vols fréquents rendaient les voyages aux États-Unis risqués. Le gouvernement chinois a également mis en garde contre la discrimination anti-asiatique aux États-Unis.