Les Américains disent qu’ils auront besoin de 1,25 million de dollars pour prendre leur retraite confortablement

De plus, l’âge prévu de la retraite est passé à 64 ans, contre 62,6 l’an dernier.

Ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les personnes qui ont vu leur épargne-retraite diminuer au cours de la dernière année dans un contexte d’inflation élevée persistante et de volatilité des marchés. Le pécule de retraite moyen a chuté de 11% à 86 869 $, contre 98 800 $ il y a un an, selon l’enquête de Northwestern Mutual.

Les résultats, qui ont été publiés par la firme mardi, sont basés sur une enquête en ligne menée en février auprès de 2 381 adultes âgés de 18 ans et plus. Northwestern Mutual n’était pas disponible pour commenter au moment de la presse.

Le rapport de Northwestern Mutual intervient alors qu’une autre enquête de Bankrate.com a révélé que 55% des travailleurs américains estiment qu’ils sont en retard dans leur épargne-retraite, car des coûts plus élevés pèsent sur les budgets des ménages.

Les personnes les plus proches de la retraite – les baby-boomers actifs âgés de 58 à 76 ans – étaient les plus susceptibles de dire qu’elles se sentaient en retard, avec 71%, a constaté Bankrate.com. Beaucoup de ceux qui approchent de la retraite ont déclaré souhaiter avoir commencé à épargner plus tôt.

“Plus vous approchez de la retraite, plus vous êtes susceptible de dire que c’est votre plus grand regret financier”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com.