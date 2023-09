Les Américains disent que se sentir riche repose sur ces 3 choses

Qu’est-ce qui vous fait penser que quelqu’un est riche ? Une tenue ornée d’étiquettes de créateurs peut être un indicateur ou peut-être avez-vous l’œil pour quelqu’un qui affiche furtivement sa richesse dans des vêtements sobres mais chers. Cependant, les choses que disent les Américains qui leur permettraient de se sentir riches n’ont pas nécessairement de prix. La majorité des gens sont d’accord. Profiter des expériences, ne pas avoir à se soucier de l’argent et avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont tous plus significatifs que de posséder de belles choses, d’avoir plus d’argent que leurs pairs et de maximiser leurs revenus lorsqu’il s’agit de ce qui les rend riches, selon l’étude de Charles Schwab. annuel Enquête sur la richesse moderne. Plus d’argent peut rendre certaines de ces choses plus accessibles, mais cela montre qu’il est possible de mener une vie riche sans avoir la valeur nette d’une personne riche – cela représenterait environ 2,2 millions de dollars, selon l’enquête. Voici trois éléments qui comptent davantage pour les gens lorsqu’il s’agit de définir la richesse.

1. Profiter des expériences plutôt que de posséder de belles choses

Préférez-vous explorer une nouvelle ville avec votre famille ou conduire une voiture chère ? Selon 70 % des Américains, la richesse signifie davantage profiter d’expériences que posséder de belles choses, a découvert Schwab. Avoir le temps d’essayer de nouvelles choses ou de faire ce que vous aimez déjà peut vous aider à vous sentir épanoui et satisfait même s’il ne s’agit pas d’une activité que les riches pratiquent comme le tourisme spatial. C’est à vous de trouver les choses que vous aimez et si c’est quelque chose que vous ne pouvez pas nécessairement vous permettre de faire fréquemment, réfléchissez à ce qui vous apporte de la joie dans cette chose. « Ce qui me rend heureux, ce sont peut-être les vacances, mais à quoi cela doit-il ressembler et pourquoi est-ce des vacances ? » Aja Evans, conseillère en santé mentale agréée spécialisée dans la thérapie financière à Laurel Road, a déclaré à CNBC Make It. « C’est un peu comme décoller une couche, puis en peler une autre et approfondir ce qui vous rend heureux. » Qu’est-ce qui vous rend heureux dans le voyage ? Est-ce l’opportunité de découvrir une nouvelle culture et d’essayer de nouveaux plats ou est-ce simplement la possibilité de se déconnecter du travail et de se ressourcer pendant un petit moment ? Une fois que vous aurez identifié le véritable objet de votre désir, vous découvrirez peut-être que vous êtes en mesure de le faire à un prix très abordable. « Je pense que les gens oublient qu’on peut assister gratuitement à une superbe exposition d’art ou profiter de quelque chose à faible coût ou gratuitement », dit Evans.

2. Ne pas avoir à vous soucier de l’argent parce que vous avez plus d’argent que les gens que vous connaissez

Certain les démonstrations de richesse comme les mariages somptueux sur Instagram ou les immeubles de luxe dans votre ville peuvent vous rendre envieux ou compétitif en matière d’argent. Mais 70 % des Américains affirment qu’avoir suffisamment d’argent pour atténuer le stress financier dans leur vie est plus significatif que d’avoir plus d’argent que leurs pairs. Encore une fois, gagner un salaire plus élevé ou avoir accès à plus de capital peut vous aider à vous débarrasser de votre stress financier. Mais au-delà de la satisfaction de vos besoins fondamentaux, plus d’argent ne vous apportera pas automatiquement une tranquillité d’esprit. « Oui, l’argent vous donnera accès à la stabilité, à la sécurité et aux ressources, mais avec cet argent, vous devez réellement utiliser les ressources », explique Evans. Il peut y avoir des problèmes sous-jacents qui vous ont empêché de gérer efficacement votre argent et que vous souhaiterez peut-être résoudre avec un thérapeute, par exemple. « C’est une idée fausse selon laquelle plus d’argent va résoudre vos problèmes », dit Evans.

3. Avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée plutôt que de maximiser vos revenus