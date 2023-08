Les Américains disent que c’est la leçon financière la plus précieuse qu’ils aient apprise

Vous apprenez beaucoup de leçons financières en grandissant. Certains sont difficiles, comme perdre de l’argent à cause d’un escroc, tandis que d’autres sont plus excitants, comme utiliser votre première carte de crédit. Mais 53 % des Américains déclarent qu’apprendre à établir un budget et à suivre ses dépenses est la leçon financière la plus précieuse qu’ils aient apprise, selon une étude. enquête récente menée auprès de plus de 1 000 Américains de la société de services financiers Empower. Disposer d’un fonds d’urgence et éviter un endettement excessif suivent de près, chacun étant cité par 50 % ou plus des personnes interrogées comme des leçons précieuses. Le suivi de vos revenus et dépenses est fondamental pour de nombreux aspects de la création de patrimoine, du remboursement des dettes à l’épargne-retraite. Et la bonne nouvelle est que les Américains apprennent cette leçon très tôt – à l’âge de 22 ans en moyenne, a constaté Empower. Mais savoir qu’il faut un budget et s’y tenir sont deux choses différentes. Environ 84 % des personnes déclarant disposer d’un budget mensuel déclarent également le dépasser, récente enquête NerdWallet trouvé. Voici pourquoi il est si difficile de suivre vos dépenses, ainsi que des conseils pour élaborer et respecter votre propre plan financier.

Tu as besoin d’un « pourquoi »

Si vous souhaitez commencer à établir un budget et à suivre vos flux de trésorerie, de nombreux outils sont disponibles pour vous aider, notamment des applications, des feuilles de calcul téléchargeables et des professionnels de la finance. Mais à la base, ces actions sont des habitudes. Et comme manger sainement ou faire de l’exercice, il faut du temps et des efforts pour commencer, et de la cohérence pour en faire une habitude. « Même avec des outils comme un outil de suivi du budget ou un calculateur de valeur nette, toutes les bonnes habitudes nécessitent du dévouement et du temps », a déclaré Courtney Burrell, conseillère financière chez Empower, à CNBC Make It. « Comme pour tout nouveau cabinet, il doit y avoir un bon « pourquoi » ou un bon objectif derrière cela pour vous aider à rester motivé et responsable », dit-elle. « Sans cela, il est facile d’abandonner. » Si vous souhaitez commencer à établir un budget, « le plus important est d’abord de comprendre vos objectifs financiers », ajoute Burrell. De plus, il peut être difficile d’adopter de bonnes habitudes financières si vous avez des croyances ou des sentiments négatifs inconscients concernant l’argent que vous n’avez pas abordés. « Souvent, notre relation avec nos finances est enracinée dans quelque chose de plus profond que nous ne le pensons », a déclaré à CNBC Make It Aja Evans, conseillère en santé mentale agréée spécialisée dans la thérapie financière. « Éviter votre argent ou avoir du mal à démarrer le processus de suivi de vos dépenses peut donner l’impression de vous protéger d’une tâche ardue. » Porter un regard critique sur vos flux de trésorerie peut sembler intimidant, mais il est essentiel pour atteindre vos objectifs financiers.

3 conseils pour garder une trace de votre argent