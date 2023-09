Les Américains disent qu’aider les parents vieillissants est plus important que l’héritage

Il peut être stressant de donner la priorité à vos propres besoins financiers à long terme lorsque d’autres personnes comptent sur vous. Mais fixer des limites et déterminer le niveau d’aide que vous êtes en mesure et disposé à offrir peut vous aider à éviter de sacrifier votre propre bien-être financier.

La proportion la plus élevée de personnes interrogées – 66 % – a déclaré que les enfants adultes devraient avoir une grande responsabilité dans la prestation de soins à un parent qui en a besoin, selon l’enquête de Pew menée auprès de plus de 5 000 panélistes en avril 2023.

Ray n’est pas le seul à vouloir aider sa mère. Et même si le niveau de responsabilité que les Américains assument à l’égard des membres adultes de leur famille varie, la majorité déclare qu’ils se sentent les plus responsables de prendre soin de leurs parents âgés, selon une étude. nouvelle étude de Pew Research .

La vente de la voiture de Ray a été retardée, elle a donc pu utiliser l’argent pour aider sa mère à éviter de perdre la maison. « Je me suis dit ‘Dieu merci, cet accord automobile n’a pas abouti' », a déclaré Ray à CNBC Make It.

« Je ne voulais pas vous inquiéter, mais nous sommes en retard sur l’hypothèque et cela va être saisi la semaine prochaine si nous ne payons pas », lui a dit l’écrivaine de télévision et comédienne à sa mère.

Si vous essayez vraiment de préparer vos enfants à la réussite financière, c’est une bonne idée de vous assurer que votre propre épargne-retraite est aussi abondante que possible pour couvrir vos coûts à mesure que vous vieillissez et éviter de compter sur l’aide de vos enfants.

« C’était frustrant et c’est frustrant de me retrouver dans une position où je dois prendre soin de quelqu’un qui devrait prendre soin de moi », dit Ray. « Mais [my mom] ressent également cette frustration. Elle déteste aussi demander, et j’aimerais [she] avait dit quelque chose plus tôt.

« [Caregivers are] je pense probablement : « Si je puise dans mes économies pour prendre soin de mes parents et de moi-même, mes enfants pourront le découvrir par eux-mêmes », dit Miura. « Cela semble méchant, mais ils ont encore de nombreuses années pour comprendre. faire les choses, investir et se préparer financièrement que l’aidant moyen » qui a généralement entre 40 et 50 ans, selon une étude AARP de 2020 .

Les adolescents et les jeunes adultes ont le temps de déterminer leurs propres finances et comment subvenir à leurs besoins sans héritage. Mais un soignant manque beaucoup de temps pour préparer sa propre retraite, et ses parents peuvent ne pas avoir le temps de gagner leur propre argent.

Vous pouvez ressentir une certaine obligation parce que ce sont eux qui vous ont élevé et pris soin de vous. Il peut également y avoir une attente culturelle selon laquelle prendre soin de ses parents et d’autres membres de sa famille à mesure qu’ils vieillissent, explique Miura.

Si vous êtes confronté à la décision de faire plus financièrement pour vos propres enfants ou de soutenir vos parents vieillissants, il y a de bonnes raisons de « choisir » vos parents – et vous-même.

Vous n’envisagez pas toujours de soutenir vos parents, financièrement ou autrement. « De nombreuses personnes se retrouvent confrontées à des responsabilités familiales », explique Miura, soulignant le fait que de nombreuses personnes deviennent ou deviendront des aidants de manière inattendue en raison d’une maladie, d’une blessure ou de difficultés financières.

Environ 40 % des aidants familiaux n’étaient pas prêts à assumer ce rôle, selon une enquête AARP de 2017.

Mais lorsqu’il s’agit de soutenir les membres plus âgés de la famille, il est important de continuer à vous donner la priorité autant que possible, dit Miura. Même si elle base toute sa planification financière avec ses clients sur ce qui est le plus important pour eux, elle voit souvent ces valeurs changer lorsque des personnes deviennent aidantes de manière inattendue.

« Maintenant, je suis en mode soignante, je prends soin de quelqu’un, c’est ma priorité absolue, pas nécessairement mon pécule de retraite », dit-elle à propos de l’état d’esprit de bon nombre de ses clients. « À mesure qu’ils abandonnent le rôle de soignant, ils reconstituent à nouveau leur pécule de retraite, et souvent c’est trop tard. »

Lorsque vous assumez un rôle d’aidant, il est judicieux de fixer des limites quant à la quantité de soins que vous êtes prêt et capable de fournir.

« Nous devons déterminer où se situent ces limites et dans quelle mesure nous pouvons réellement nous débrouiller en tant qu’aidants familiaux », explique Miura. « Y a-t-il un plan B en place pour prendre soin de nous afin que nous ne nous sentions pas obligés de nous mettre dans une situation financière avec laquelle nous ne sommes pas à l’aise ? »

Miura dit qu’il peut s’agir d’une limite financière, d’une limite de temps ou même d’une limite émotionnelle à partir de laquelle vous passez à votre plan B.

Malheureusement, il n’existe peut-être pas beaucoup d’options en matière de soins aux personnes âgées, et encore moins d’options attrayantes pour vous et vos proches.

Mais si vous êtes poussé au-delà des limites que vous avez fixées, Miura dit que vous devriez réfléchir aux conséquences et à ce qu’il faudra pour récupérer vos pertes si, par exemple, vous retirez un compte d’épargne-retraite pour aider à payer les soins de vos parents.

« Planifier ce plan B, qu’il s’agisse de demander de l’aide auprès des ressources gouvernementales ou d’obtenir [an] L’opinion d’experts sur la façon d’aller de l’avant est la meilleure façon de fixer ces limites. »

