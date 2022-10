Les Américains devraient savoir si les États-Unis ont fait pression sur un allié du Moyen-Orient – membre du Congrès – RT World News

Un législateur républicain veut que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, enquête sur la prétendue tentative de coercition de Washington contre l’Arabie saoudite

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, devrait examiner si la Maison Blanche a fait pression sur l’Arabie saoudite pour retarder la réduction de la production de pétrole promise par l’OPEP+, a exigé jeudi le républicain Tom Tiffany dans une lettre à la députée.

Le gouvernement saoudien avait affirmé plus tôt dans la journée que le gouvernement américain avait demandé un délai d’un mois dans la réduction de production de 2 millions de barils par jour annoncée plus tôt ce mois-ci. Le report de la réduction, cela impliquait, reporterait la flambée des prix de l’énergie qui devrait accompagner le mouvement jusqu’après les élections américaines de mi-mandat. Cependant, “reporter d’un mois la décision de l’OPEP+… aurait eu des conséquences économiques négatives» pour Riyad, lit-on dans un communiqué du Royaume.

L’administration du président américain Joe Biden a répliqué en accusant son allié arabe de tenter de «tourner et dévier.” Les Saoudiens “connaissait [the production cut] augmenterait les revenus russes et atténuerait l’efficacité des sanctions», a rappelé le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, aux Américains.















Cependant, Kirby n’a pas nié catégoriquement leur réclamation. Il a suggéré que «autres pays de l’OPEP” avais “en privé» a approché les États-Unis pour soutenir leur offre de reporter la réduction, laissant entendre qu’ils ne pouvaient pas être uniquement motivés par le désir de garder le contrôle du Congrès en novembre.

“Si l’administration Biden a tenté de faire pression sur un gouvernement étranger pour influencer le résultat des élections américaines, c’est quelque chose que les Américains méritent de savoir», a tweeté Tiffany jeudi à côté de sa lettre à Pelosi.

Si l’on en croit les affirmations des Saoudiens, a-t-il écrit, les efforts de l’administration pour reporter la coupe équivalaient à un “sollicitation illégale d’une contribution étrangère en nature par la Maison Blanche au nom des efforts de campagne à mi-mandat des démocrates.”

Les allégations de la @KSMofaFR sont sérieux, et si l’administration Biden a tenté de faire pression sur un gouvernement étranger pour influencer le résultat des élections américaines, c’est quelque chose que les Américains méritent de savoir. Les Américains méritent des réponses, et @OrateurPelosi doit prendre des mesures. pic.twitter.com/xenpYCVz81 – Représentant Tom Tiffany (@RepTiffany) 13 octobre 2022

En plus d’enquêter pour savoir si des appels ont eu lieu entre l’administration Biden et les Saoudiens au sujet d’un éventuel retard de la réduction de la production, Tiffany a exhorté Pelosi à obtenir les transcriptions de ces appels. Il a également insisté pour que les responsables de l’administration américaine qui auraient pu demander aux responsables saoudiens de retarder la coupe soient identifiés.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a confirmé dimanche que le président agirait »méthodiquement» pour réévaluer la relation des États-Unis avec l’Arabie saoudite. L’administration a menacé de “réévaluer” le partenariat depuis l’annonce de la baisse des prix. Cependant, alors que le président a prévenu qu’il y aurait «quelques conséquences» pour les Saoudiens, leur nature n’a pas encore été révélée publiquement.

L’inflation et le coût élevé de la vie sont les principaux problèmes qui préoccupent les électeurs à l’approche de la mi-mandat le mois prochain, jetant le doute sur la capacité des démocrates à conserver à la fois la Chambre et le Sénat, car les sondages indiquent que peu d’électeurs font confiance à Biden pour gérer efficacement l’économie.