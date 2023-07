Les Américains devraient rester «ultra conscients» s’ils voyagent en Europe en raison d’une grave vague de chaleur: expert

Une grave vague de chaleur continue de ravager l’Europe, atteignant des températures presque record dans certaines parties de la côte méditerranéenne alors que les autorités émettent des avertissements de sécurité.

« Les températures nocturnes élevées répétées sont particulièrement dangereuses pour la santé humaine car le corps est incapable de se remettre d’une chaleur soutenue », a déclaré John Nairn, conseiller principal en matière de chaleur extrême pour l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de l’ONU. a déclaré aux journalistes à Genève.

« Cela conduit à une augmentation des cas de crises cardiaques et de décès – ce ne sont pas les seules maladies que nous voyons, mais ce sont les plus notables », a ajouté Nairn.

Le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique a déclaré que 2021 et 2022 avaient vu les étés les plus chauds jamais enregistrés, mais les experts ont averti que les températures de mercredi pourraient atteindre ou même dépasser ce record, a rapporté le Washington Post.

La vague de chaleur coïncide avec la haute saison touristique estivale, beaucoup changeant leurs plans pour éviter des conditions dangereuses. Beaucoup à Rome se sont mis à éclabousser dans les fontaines et à chercher des ventilateurs géants installés à l’extérieur du Colisée.

Le guide officiel des compagnies aériennes a analysé les horaires et déterminé qu’environ 111 400 vols pourraient partir d’Europe occidentale vers les États-Unis, suggérant qu’un nombre comparable partira dans l’autre sens – un nombre record de vols transatlantiques entre les continents, selon Traveling Lifestyle.

Une voyageuse de Norvège a déclaré à Reuters qu’elle ressentait une douleur à la tête tandis que ses jambes et ses doigts enflaient à cause de la chaleur extrême, la forçant ainsi que son mari à terminer leur voyage plus tôt.

Le Dr Marc Siegel, professeur clinicien de médecine et interniste en exercice au NYU Langone Medical Center et contributeur de Fox News, a déclaré à Fox News Digital que les voyageurs doivent être « ultra conscients » et conscients des conditions en Europe lorsqu’ils envisagent de visiter le continent.

« Le numéro un est l’hydratation, surtout depuis que vous vous déshydratez dans les avions : si vous faites face à des vagues de chaleur, vous devriez toujours avoir une bouteille d’eau à la main », a déclaré Siegel. « Les voyageurs doivent être extrêmement conscients de leur hydratation » et savoir si les médicaments qu’ils prennent peuvent les rendre « sensibles au soleil ».

« Passez en revue vos médicaments avec votre médecin pour voir s’ils vous rendent plus sensible au soleil ou sensible à la chaleur, comme les diurétiques », a-t-il conseillé. « Les très jeunes et les très vieux sont plus sensibles aux effets de la chaleur – ils n’ont pas d’isolation contre elle, alors gardez-les à l’abri de la chaleur autant que possible. »

« Faites attention à l’humidité ainsi qu’à la chaleur, car cela vous empêche de transpirer autant et de vous rafraîchir », a ajouté Siegel. « La transpiration de votre corps est comme un système d’arrosage essayant de vous refroidir. Remplacez les électrolytes, pas seulement l’eau. »

« Toutes choses étant égales par ailleurs, il est maintenant temps d’aller sur une plage océanique comme Santorin plutôt que sur l’Acropole en ce moment », a-t-il suggéré.

Les responsables s’attendent à ce que les températures culminent mercredi, mais au cours du week-end, les températures ont atteint près de 104 degrés Fahrenheit et la Sicile a enregistré 115 degrés – juste en deçà du record de 2021 d’un peu moins de 120 degrés.

Rome à elle seule a établi un nouveau record pour juillet et enregistré 109 degrés dans la zone métropolitaine alors que le principal aéroport de la ville a enregistré un peu moins de son record de 105 degrés.

Presque toutes les villes italiennes ont émis un avertissement d’alerte rouge, ce qui signifie que la chaleur constitue une menace pour tout le monde – pas seulement pour les groupes vulnérables, selon la BBC.

L’Espagne, la Grèce et certaines parties des Balkans – y compris des sites touristiques populaires comme la Croatie et la Serbie – ont également émis des alertes rouges, avertissant d’un risque élevé pour la santé, tandis que la Suisse et la Grèce font face à des incendies de forêt en cours que certains ont liés à la chaleur intense.

L’Organisation météorologique mondiale a rapporté que 60 000 personnes sont mortes de la chaleur extrême à l’été 2022 malgré les avertissements et les plans d’action sanitaire.

« La chaleur est un risque pour la santé en croissance rapide en raison de l’urbanisation accrue ou rapide, de l’augmentation des températures extrêmes et du vieillissement de la population », a déclaré Nairn, ajoutant que les conditions météorologiques actuelles ne sont « pas normales » et continueront d’avoir « des impacts assez graves sur l’être humain ». la santé et les moyens de subsistance. »

