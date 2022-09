Les Américains devraient fuir la Russie immédiatement, pourraient être enrôlés, demande l’ambassade des États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ambassade des États-Unis à Moscou a exhorté tous les Américains en Russie à fuir le pays suite au décret de “mobilisation partielle” du président Vladimir Poutine la semaine dernière.

“La Russie peut refuser de reconnaître la citoyenneté américaine des binationaux, leur refuser l’accès à l’assistance consulaire américaine, empêcher leur départ de Russie et enrôler les binationaux pour le service militaire”, a averti mardi l’ambassade.

LES FRONTIÈRES DE LA RUSSIE VOYENT LE DÉSESPOIR ALORS QUE LES HOMMES ÉLIGIBLES AU PROJET FUIENT

L’ambassade a averti que la possibilité de quitter la Russie est déjà devenue de plus en plus difficile avec des vols commerciaux limités et des points de contrôle frontaliers bondés.

“Ceux qui résident ou voyagent en Russie doivent quitter la Russie immédiatement tant que les options de voyage commercial restent limitées”, ajoute le communiqué publié par l’ambassade.

Le décret de Poutine visant à mobiliser 300 000 soldats pour aller combattre dans sa guerre en Ukraine aurait conduit des centaines de milliers d’hommes en âge de conscription à tenter de fuir la Russie.

Des images ont fait surface sur les réseaux sociaux montrant des aéroports bondés et des responsables des points de contrôle frontaliers finlandais ont déclaré que des milliers de voitures avaient bloqué les autoroutes alors que les Russes, principalement des hommes en âge de combattre, cherchaient à fuir l’ordre de Poutine.

LA MAISON BLANCHE DIT “NOUS ACCUEILLONS” LES RUSSES DEMANDANT L’ASILE AMÉRICAINE AU MILIEU DE LA CONSCRIPTION DE POUTINE

Des hommes russes ont signalé avoir envahi la Finlande, la Géorgie, le Kazakhstan et la Mongolie alors que d’autres pays européens ont bloqué leurs frontières aux citoyens russes.

La Maison Blanche a déclaré mardi qu’elle accepterait les réfugiés russes qui tentent de renoncer à rejoindre la guerre en Ukraine.

Sur une période de cinq jours après que Poutine a annoncé la mobilisation le 21 septembre, quelque 261 000 hommes avaient déjà fui la Russie selon Novaya Gazeta Europe lundi.

L’ambassade a averti tous les Américains en Russie que le département d’État a une capacité limitée d’assistance, d’autant plus que les tensions entre Moscou et Washington continuent de s’aggraver à des niveaux jamais vus depuis la guerre froide, et a déclaré que “les conditions, y compris les options de transport, pourraient soudainement devenir encore plus limité.”

Le département d’État a également conseillé aux Américains de ne pas voyager vers ou via la Russie pour le moment.