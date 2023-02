Les Américains deviennent plus à l’aise pour parler de santé mentale avec les médecins

MERCREDI 8 février 2023 (HealthDay News) — Les médecins de soins primaires ne sont plus seulement dans le domaine de la santé physique : les Américains se tournent également de plus en plus vers eux pour des soins de santé mentale, selon une nouvelle étude.

En examinant les visites de soins primaires des Américains entre 2006 et 2018, les chercheurs ont constaté une augmentation de 50 % de la proportion de visites traitant de problèmes de santé mentale. Ce chiffre est passé d’un peu moins de 11 % des visites à 16 % à la fin de la période d’étude.

Les raisons ne sont pas claires, selon les experts, mais ce n’est pas seulement une question de problèmes de santé mentale qui deviennent plus courants : au cours de la même période, selon d’autres études, le taux national de troubles de santé mentale a augmenté d’environ 18 %.

Au lieu de cela, il semble que les médecins de soins primaires assument davantage la responsabilité du diagnostic et, dans certains cas, du traitement des problèmes de santé mentale.

“Je pense que cette étude souligne vraiment l’importance des soins primaires dans notre pays”, a déclaré la chercheuse principale, la Dre Lisa Rotenstein, directrice médicale de la santé de la population au Brigham and Women’s Hospital de Boston.