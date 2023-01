Les Américains deviennent «bruns en récession» alors que les difficultés économiques obligent à réduire les produits de luxe comme la coloration des cheveux

Avec des prix toujours élevés et des craintes de récession qui se profilent, les gens deviennent « bruns de la récession ».

Entretenir des cheveux blonds coûte cher et prend du temps, ce qui conduit certains à les abandonner dès maintenant.

Les récessions ont historiquement changé les tendances capillaires, la crise financière de 2008 ayant conduit à des tons ombrés et plus chauds.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Pour Jacque Garza, devenir brune n’était pas seulement un retour aux sources, c’était une nécessité financière.

Garza, une brune naturelle de 24 ans qui a eu pendant près de cinq ans un briquet balayer – ou des reflets aléatoires destinés à imiter un look ensoleillé – a déclaré qu’elle payait environ 1 000 $ par an pour l’entretenir, en plus des heures passées dans le fauteuil de son coiffeur.

Mais après ce Noël, Garza est allé à l’épicerie pour acheter des produits de première nécessité et a fait face à un vilain cas de choc d’autocollant en raison de la forte inflation continue.

“J’étais comme wow, j’ai l’impression que jamais un voyage d’épicerie n’a coûté autant pour les produits de base que j’ai toujours achetés ces dernières années”, a déclaré Garza, un étudiant diplômé. Elle a commencé à repenser comment mieux utiliser son argent.

Et donc, décidant de donner la priorité au paiement des factures et à la consommation d’aliments nutritifs, Garza est retournée à sa brune naturelle le 27 décembre, pour le coût bien inférieur de 240 $.

“C’est beaucoup d’argent que j’y ai investi. Les soins personnels sont importants, mais dans une certaine mesure. Ma couleur de cheveux naturelle est belle aussi”, a-t-elle déclaré.

Garza est désormais ce que certains TikTokers ont appelé “récessionbrunette. ” Si vous n’êtes pas une blonde naturelle – ou, même si vous l’êtes, mais que vous voulez une couleur uniforme – des traitements capillaires pour maintenir une couleur plus claire peuvent être bien plus cher et chronophage. Et ils sont seulement de plus en plus cher.

“En ce qui concerne la teinture des cheveux, être blonde est pratiquement une carrière”, Nora Ephron a écrit une fois. « Oh, les pauvres blondes !

Alors qu’une récession pure et simple n’est toujours pas venu, les Américains ressentent les effets d’un ralentissement de l’économie dans leur portefeuille. L’inflation est toujours élevée, même si elle ralentit, mais les économies diminuentdes milliers d’Américains sont être licenciéet la dette de carte de crédit grimpe. Avec des prix en hausse, y compris pour les services de coiffure, être blonde est un autre signe de richesse dans une économie difficile. Les légions de blondes qui deviennent brunes montrent comment la politique économique, la Réserve fédérale et les marchés se transforment en bouteilles de teinture.

“Ce que j’ai remarqué, c’est que lorsque les temps sont plus durs, les filles qui ne sont pas naturellement blondes ont tendance à devenir sombres, car elles ne peuvent pas se permettre d’être dans le salon pour se faire mèches ou se faire blondir si souvent”, Ricardo Alonso, coiffeur à Claremont, Californie, spécialisée dans les cheveux bruns, a déclaré à Insider.

Alonso a estimé que, dernièrement, la moitié de ses nouveaux clients viennent en voulant devenir entièrement brune. En tant que styliste qui voit quatre à six clients par jour, cela représente environ deux à trois nouvelles brunes en herbe. Alors que 2022 était l’année des cuivrés et des rousses, a-t-il dit, 2023 sera l’année des brunes.

“Les changements économiques entraînent des changements physiques dans la santé et la présentation de soi des gens de toutes sortes de façons”, Diane Negra, professeur d’études cinématographiques et de culture cinématographique à l’University College Dublin, et co-auteur de “Gendering the Recession: Media and La culture à l’ère de l’austérité”, a déclaré Insider.

“L’éloignement – de la part de certaines personnes, en tout cas – du choix d’être blonde reflète un moment incertain dans, à certains égards, une économie peu claire”, a déclaré Negra.

L’effet de récession sur les cheveux

Ce n’est pas la première fois qu’un ralentissement donne naissance à une nouvelle tendance capillaire. Ombré, une coiffure aux racines sombres et aux pointes plus claires, est également née d’une nécessité économique.

Jafra Bryant, une coloriste de cheveux éditoriale, a vu plus d’ombré – un style qu’elle aime pour sa flexibilité financière, mais pense toujours qu’il peut paraître dur – après le crash immobilier de la fin des années. L’économie a un impact sur les cheveux, a déclaré Bryant, “donc plus vous voyez des couleurs plus chaudes et plus développées, des couleurs profondes – il se passe quelque chose.”

Alors que l’économie s’améliorait dans les années qui ont suivi la Grande Récession, des styles comme le balayage sont devenus à la mode, a-t-elle déclaré. Lorsque les gens vont bien, ils se tournent vers des cheveux plus dimensionnels avec beaucoup de reflets.

Maintenant, cependant, Bryant a déclaré que sa façon de travailler était complètement différente. Au lieu que les clients sachent qu’ils pourront venir souvent pour des choses comme des reflets de platine blanc pendant les périodes de boom, Bryant les a préparés pour l’entretien de la maison.

“C’est vraiment choquant de voir à quel point ces couleurs intensément chaudes sont présentes maintenant à cause de l’économie”, a déclaré Bryant.

Les rendez-vous blonds peuvent coûte des centaines de dollarset nécessitent souvent entretien fréquent. Alonso facture 550 $ pour teindre les cheveux bruns d’un client, avec de petites touches de couleur plus claire pour ajouter de la dimension. Ce service peut durer jusqu’à deux ans. Mais si vous devenez entièrement blonde, le service moyen coûte environ 650 $, a-t-il dit, et vous venez tous les trois mois pour entretenir ces reflets.

Madison Fitzgerald, une brune naturelle de 25 ans qui est devenue blonde à l’université, a déclaré qu’elle payait 450 à 500 dollars environ tous les trois mois pour entretenir ses cheveux blonds. Cet entretien représentait environ la moitié de son loyer, et pendant des années, elle avait envisagé de revenir à la brune.

“Je regardais dans le miroir et regardais mon compte bancaire et je me disais, il n’y a aucun moyen que je puisse le faire de si tôt”, a déclaré Fitzgerald. Alors, elle est allée à CVS et a ramassé une teinture de boîte de 20 $.

C’était il y a environ sept mois. Depuis, elle est la “brune de la récession”.

La façon dont l’économie nous change

Passer de blonde à brune est un grand changement personnel – et cela témoigne également de la façon dont l’économie laisse sa marque sur les personnes qui la vivent.

La blondeur est souvent un type d’aspirationnalisme codé par la race, a déclaré Negra. Mais, en ce moment, “nous sommes très confus au sujet de l’aspiration” dans la société américaine.

“Beaucoup de nos façons de travailler, une grande partie de notre sens de la façon dont nous nous présentons au monde et à quelles conditions, sont dans un état de révision réelle”, a-t-elle déclaré. “Nous ne savons pas vraiment ce qu’est l’aspiration.”

Et donc, “toute la question de ce que vous aspirez à faire dans le travail et dans la vie est un peu floue – c’est une façon dont je lirais la notion de la brune de la récession.”

Bryant, la coloriste des cheveux, a déclaré que ses clients optaient pour un brun neutre – un brun qui, si et quand l’économie rebondit, ils peuvent facilement mettre en évidence “juste au-dessus”.

“La blonde me manque définitivement. Si j’avais de l’argent, je serais blonde à cent pour cent”, a déclaré Fitzgerald, la brune de 25 ans en récession. Bien qu’elle ait dit qu’elle se souciait moins de son apparence qu’elle ne le faisait à l’université, elle préfère toujours la blonde. Mais elle préfère investir cet argent dans des expériences en ce moment, d’autant plus que tout coûte beaucoup plus cher.

“Cela m’a définitivement fait réaliser, d’accord, cette personne peut se permettre de faire ça à ses cheveux en ce moment. Et c’est quelque chose que je n’avais jamais envisagé auparavant avec les cheveux”, a déclaré Garza.

Quand Fitzgerald aura une augmentation, elle redeviendra blonde. Mais pour l’instant, c’est la récession brune. Garza ressent la même chose, ne prévoyant pas de redevenir plus léger avant au moins deux ans.

“Tous les prix de tout ont augmenté, c’est vrai. Les œufs, l’essence, les loyers ont augmenté – toutes ces choses. Cela affecte le budget beauté de certaines personnes”, a déclaré Alonso, la styliste brune. “À un moment donné, vos cheveux ne deviennent pas aussi importants que manger ou avoir des gaz.”