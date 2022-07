Les Américains déposant des demandes de chômage au plus haut niveau en 8 mois – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage la semaine dernière a atteint son plus haut niveau en plus de huit mois, ce qui pourrait être un signe que le marché du travail pourrait s’affaiblir.

Les demandes d’aide au chômage pour la semaine se terminant le 16 juillet ont augmenté de 7 000 à 251 000, contre 244 000 la semaine précédente, a rapporté jeudi le département du Travail. C’est le plus depuis le 13 novembre 2021, lorsque 265 000 Américains ont demandé des prestations.

Les analystes interrogés par la société de données FactSet s’attendaient à ce que le nombre atteigne 242 000.

Les premières demandes reflètent généralement des mises à pied.

La moyenne sur quatre semaines des réclamations, qui atténue une partie de la volatilité d’une semaine à l’autre, a augmenté de 4 500 par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 240 500.

Le nombre total d’Américains percevant des allocations de chômage pour la semaine se terminant le 9 juillet a augmenté de 51 000 par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 1 384 000. Ce chiffre a été proche des creux de 50 ans pendant des mois.

Plus tôt ce mois-ci, le Département du travail a signalé que les employeurs avaient créé 372 000 emplois en juin, un gain étonnamment robuste et similaire au rythme des deux mois précédents. Les économistes s’attendaient à ce que la croissance de l’emploi ralentisse fortement le mois dernier compte tenu des signes plus larges de faiblesse économique.

Le taux de chômage est resté à 3,6 % pour un quatrième mois consécutif, correspondant à un creux de près de 50 ans qui avait été atteint avant que la pandémie ne frappe au début de 2020.

Le gouvernement a également signalé plus tôt en juillet que les employeurs américains avaient annoncé moins d’emplois en mai au milieu de signes d’affaiblissement de l’économie, bien que la demande globale de travailleurs soit restée forte. Il y a près de deux offres d’emploi pour chaque chômeur.

Les prix à la consommation continuent de monter en flèche, en hausse de 9,1% en juin par rapport à un an plus tôt, la plus forte augmentation annuelle depuis 1981, a annoncé le gouvernement la semaine dernière.

Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage la semaine dernière a atteint son plus haut niveau en près de 8 mois, mais le nombre total de ceux qui perçoivent des allocations a chuté. Le département du Travail a également signalé la semaine dernière que l’inflation au niveau du commerce de gros avait augmenté de 11,3 % en juin par rapport à l’année précédente.

Tous ces chiffres brossent un tableau divergent de l’économie post-pandémique : l’inflation martèle les budgets des ménages, obligeant les consommateurs à réduire leurs dépenses, et la croissance s’affaiblit, ce qui accroît les craintes que l’économie ne tombe en récession.

Dans un effort pour lutter contre la pire inflation depuis plus de quatre décennies, la Réserve fédérale a relevé les taux d’un demi-point en mai et une autre augmentation rare de trois quarts de point le mois dernier. La plupart des économistes s’attendent à ce que la Réserve fédérale augmente son taux d’emprunt d’un demi à trois quarts de point lorsqu’elle se réunira plus tard ce mois-ci.

Bien que le marché du travail soit toujours solide, des licenciements très médiatisés ont récemment été annoncés par Tesla, Netflix, Carvana, Redfin et Coinbase.

