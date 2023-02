Les Américains dépensent malgré une inflation élevée. Cela signifie des hausses de taux

Les nouvelles données économiques de cette semaine montrent que les Américains achètent plus que prévu en début d’année, alors même que les prix continuent d’augmenter. Cela peut être une bonne nouvelle pour certains des avoirs de détail du Club, mais moins pour le marché au sens large, car les chiffres suggèrent que la Réserve fédérale devra continuer à augmenter les taux d’intérêt pour refroidir l’économie et maîtriser l’inflation record. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 3% en glissement mensuel en janvier, dépassant de loin l’estimation du Dow Jones d’une augmentation de 1,9%, a annoncé mercredi le département du Commerce. La hausse a été alimentée par les dépenses dans les restaurants et les bars, suivies des achats de voitures et de meubles. Bien que certaines catégories de dépenses soient stables, il n’y a pas eu de baisse générale, comparativement à une baisse de 1,1 % des ventes en décembre. Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu le mois dernier, a annoncé mardi le département du Travail. L’augmentation mensuelle de 0,5 % a démontré une inflation persistante, malgré huit hausses de taux d’intérêt par la Fed depuis mars 2022. Les acheteurs américains ont été soutenus par l’épargne élevée accumulée pendant la pandémie de Covid-19, qui leur a permis de payer pour des biens plus chers et prestations de service. Dans une note de recherche lundi, Citi a estimé que ces économies pourraient totaliser près de 2 000 milliards de dollars. “Les économies excédentaires sont non seulement plus importantes que prévu, mais pourraient potentiellement soutenir la consommation à un horizon encore plus long”, ont écrit les analystes de Citi. Alors que la pandémie s’est calmée et que le monde a largement rouvert, les consommateurs ont concentré leurs dépenses de vente au détail sur des activités sur des expériences qui les font sortir de la maison. Dans une enquête sur les comportements des consommateurs et les habitudes de dépenses publiée lundi, William Blair a constaté “des tendances de la demande majoritairement favorables” dans l’industrie du voyage et du divertissement en direct. Sur les 500 personnes interrogées, 60 % ont déclaré qu’elles prévoyaient de partir en vacances cette année “aussi longtemps que” les années passées, tandis que 22 % ont déclaré qu’elles le feraient “un peu plus longtemps” et 8% “beaucoup plus longtemps”. Mais les consommateurs sont plus hésitants lorsqu’il s’agit de débourser de l’argent pour des biens discrétionnaires. Les dépenses de commerce électronique ont diminué de 2% d’une année sur l’autre en janvier, a déclaré Bank of America lundi, alors que les Américains ont réorienté leurs dépenses vers les activités de loisirs. Cette tendance s’aligne sur les rapports sur les bénéfices de cette saison de certains des principaux actifs de vente au détail du Club. Walt Disney (DIS) et l’opérateur de casino Wynn Resorts (WYNN) ont tous deux bénéficié d’un appétit croissant des consommateurs à dépenser pour des expériences au dernier trimestre, tandis que le géant du commerce électronique Amazon (AMZN) a vu ses revenus ralentir. La prise du Club Les dépenses de consommation restent saines, malgré une inflation obstinément élevée, et il semblerait que de nombreux acheteurs aient des économies supplémentaires à distribuer. Des entreprises comme Wynn et Disney qui offrent des expériences et des services uniques sont sur le point de bénéficier de la demande refoulée de voyages et de divertissements. Les deux sociétés ont noté lors de leurs récentes conférences téléphoniques sur les résultats que la forte demande observée au quatrième trimestre s’était répercutée sur le trimestre actuel. Mais les données de cette semaine montrent également que la Fed a encore du travail à faire pour maîtriser l’inflation toujours en expansion. Cela signifie probablement que d’autres hausses de taux se profilent à l’horizon, ce qui pourrait tempérer le bon début d’année des marchés boursiers. Cependant, l’inflation évolue globalement dans la bonne direction, ce qui indique que la Fed mettra fin aux hausses de taux plus tard cette année. En conséquence, nous restons optimistes quant au fait que nous sommes effectivement dans un marché haussier, malgré les difficultés à court terme que les marchés pourraient connaître. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WYNN, DIS, AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Dans cette photo fournie par Walt Disney World Resort, les invités s’arrêtent pour prendre un selfie au Magic Kingdom Park du Walt Disney World Resort le 11 juillet 2020 à Lake Buena Vista, en Floride. Matt Stroshane | Walt Disney World Resort | Getty Images