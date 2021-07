Les Américains dépensent beaucoup d’argent pour les piscines d’arrière-cour

La piscine d’arrière-cour est devenue une grande source d’argent.

Une combinaison de facteurs alimente la tendance depuis des années. De nombreux Américains déménagent dans les banlieues, migrent vers des États plus chauds et cherchent de plus en plus à faire de leurs propres cours de meilleurs endroits où passer du temps.

Les détaillants et les distributeurs tels que Leslie’s et Pool Corp. visent à conquérir le marché important et en croissance de la fourniture de piscines, qui offre des revenus assez stables aux consommateurs essayant d’empêcher leur eau de piscine de devenir verte.

Il y a quelques défis à court terme – y compris une pénurie de comprimés de chlore résultant en partie d’un grand incendie dans une usine en Louisiane qui a créé une pénurie de chlore limitant l’approvisionnement et augmentant les prix.

À plus long terme, les replis du marché de l’habitation pourraient restreindre la construction de nouvelles piscines. Mais une fois qu’une maison a une piscine dans l’arrière-cour, la chose la plus économique à faire est de l’entretenir, donc les entreprises qui misent sur l’entretien sont susceptibles de voir des ventes régulières.