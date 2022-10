Les Américains de gauche et de droite pensent que leur camp est en train de perdre – sondage

Les républicains et les démocrates pensent que leurs rivaux politiques gagnent sur les questions importantes

Près des trois quarts des Américains – 72% – pensent que leur camp politique perd plus souvent qu’il ne gagne sur les questions qui leur tiennent à cœur, selon un sondage Pew Research publié lundi. Moins d’un quart – 24% – pensent que leur camp l’emporte le plus souvent.

Des deux “côtés”, la droite a perdu le plus confiance en son poids politique – 81% des républicains et des indépendants à tendance républicaine ont déclaré qu’ils pensaient que leur côté perdait plus souvent qu’il ne gagnait, contre seulement 29% qui partageaient ce point de vue en Février 2020, lorsque l’ancien président Donald Trump était encore en fonction.

Mais alors que les républicains peuvent blâmer leur pessimisme sur la perte de la présidence et presque du Sénat lors des dernières élections, la raison du malaise des démocrates – les deux tiers (66%) des électeurs du parti et des indépendants à tendance démocrate pensent que leur camp est vaincu plus souvent qu’il ne gagne – est moins évident. Cependant, les sondages à la sortie des urnes en 2020 ont montré que la plupart des partisans de Biden avaient voté contre le président de l’époque, Donald Trump, plutôt que pour Biden, ce qui les rendait peut-être moins investis dans sa victoire. De plus, le chiffre a diminué par rapport à un sommet de 80% qui estimaient perdre pendant les années Trump.

Les démocrates modérés étaient les plus susceptibles de tous les groupes interrogés de croire qu’ils étaient en train de gagner, avec 34 % partageant ce point de vue contre 29 % pour les libéraux, 21 % pour les républicains modérés et à peine 15 % pour ceux plus à droite.

Le même sondage, qui a été mené une fois sous le président Barack Obama, trois fois sous Trump et deux fois maintenant sous Biden, révèle que dans l’ensemble, plus d’Américains avaient l’impression que leur équipe gagnait en février 2020 (41%) qu’à tout autre moment dans le passé. six ans. Le scrutin de lundi a représenté le moment le plus pessimiste de cette période.

Un autre sondage récent a révélé à quel point les républicains et les démocrates sont peu enthousiastes à l’égard des candidats potentiels de leurs partis pour l’élection présidentielle de 2024 – Trump et Biden, respectivement. Plus des deux tiers des électeurs voulaient voir Biden prendre sa retraite, tandis que plus de la moitié ressentaient la même chose à propos de Trump, bien que leurs raisons varient en fonction de leur affiliation politique et d’autres facteurs. Une confrontation hypothétique entre les septuagénaires impopulaires verrait Trump devancer de peu Biden, mais le sondeur Mark Penn, qui a mené l’enquête du mois dernier, a suggéré qu’il y aurait un “révolte des électeurs virtuels» en cas de revanche en 2020.