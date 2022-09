Les Américains dans l’échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine se demandaient si la mort approchait

Alors qu’ils étaient conduits hors de leur cellule de prison au plus profond de l’Ukraine occupée par la Russie, Alexander Drueke et Andy Tai Huynh réfléchissaient à leur sort incertain : Allaient-ils être libérés ou seraient-ils tués ? Quelques jours après leur capture en juin, le Kremlin a proclamé que hommes, les deux vétérans militaires américains, étaient présumés criminels de guerre et ont refusé d’exclure qu’ils encourent la peine de mort. Lors d’un appel téléphonique avec sa tante jeudi, Drueke a déclaré qu’à ce moment-là, il semblait que les choses “pourrait aller dans les deux sens.”

“C’était l’un de ces moments”, a déclaré la tante, Dianna Shaw, “où c’était un coup de poing pour moi.”

Les Américains ont été libérés mercredi dans le cadre d’un échange de prisonniers entre les gouvernements de Kyiv et de Moscou, un accord aussi bluffant que tentaculaire. Outre Drueke, 40 ans, et Huynh, 28 ans, le gouvernement russe a accepté de libérer huit autres ressortissants étrangers qui avaient rejoint la guerre au nom de l’Ukraine, ainsi que 215 Ukrainiens. Cinquante cinq Des combattants russes ont été libérés en échange, ainsi que Viktor Medvedtchouk, un politicien de l’opposition ukrainienne pro-Kremlin qui entretient des relations si chaleureuses avec le président russe Vladimir Poutine que Poutine serait le parrain de la fille de Medvedtchouk.

Des Américains libérés lors d’un vaste échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine

Détails de l’accord radical, négocié avec implication des gouvernements d’Arabie saoudite et de Turquie, a continué de couler jeudi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré aux journalistes couvrant l’Assemblée générale de l’ONU à New York que l’échange de prisonniers était le résultat du “trafic diplomatique que j’ai mené” avec Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant il s’agit d’une “étape importante” vers la fin de la guerre qui a commencé il y a sept mois, selon une transcription de ses propos diffusée par les médias publics. Ankara aussi a joué un rôle clé dans la négociation d’un accord décisif cet été qui a permis la reprise des exportations de céréales après le blocage naval russe des ports ukrainiens de la mer Noire, mais jusqu’à présent, Erdogan n’a pas été en mesure d’obtenir une rencontre directe entre Poutine et Zelensky.

Le prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite, où Drueke et Huynh sont en convalescence, a également été crédité d’avoir facilité la libération des ressortissants étrangers. Un haut responsable du gouvernement saoudien jeudi a dit Les efforts de Mohammed illustrent son « rôle proactif dans le renforcement des initiatives humanitaires ». Le gouvernement américain a exprimé sa gratitude au prince héritier pour ses efforts visant à obtenir la libération des deux Américains, mais les relations entre les deux pays restent tendues en raison du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme et, notamment, du rôle présumé de Mohammed dans l’orchestration le complot visant à tuer le journaliste saoudien américain Jamal Khashoggi.

En Russie, il y a eu l’indignation de certains nationalistes qui ont considéré l’accord comme une trahison. Medvedtchouk était autrefois considéré comme un remplaçant potentiel de Zelensky, si les forces russes avaient réussi à renverser le gouvernement de Kyiv et à installer un régime fantoche. Plusieurs des Ukrainiens libérés en échange de Medvedtchouk et d’autres Russes étaient membres du régiment d’extrême droite Azov, une force militaire que Poutine a qualifiée de nazie.

En Ukraine – où les forces d’Azov ont été acclamés pour leur courage lors de la guerre sanglante de la Russie siège de Marioupol – l’affaire a été célébrée.

Un haut responsable du département d’État, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de la diplomatie sensible, a déclaré : “C’est dire à Poutine qu’il a choisi d’échanger son copain et l’un de ses mandataires de longue date en Ukraine, Medvedtchouk, contre les héros de Mariupol”, appelant cette décision est une preuve supplémentaire de la façon dont le dirigeant russe se fait passer avant les intérêts du peuple russe.

«Même si cela [war] c’est affreux pour l’Ukraine… c’est affreux pour le peuple russe », a déclaré le responsable. “Poutine a choisi sa propre ambition impériale vaine plutôt que les besoins de son peuple.”

Kyryl Budanov, qui dirige La direction générale du renseignement militaire ukrainien a déclaré que certains des Ukrainiens libérés avaient été “soumis à des tortures très cruelles” pendant leur captivité. On ne sait pas si Drueke et Huynh ont enduré une telle traitement, bien qu’il y ait des signes, les deux ont traversé des étapes de dégradation physique qui peuvent prendre du temps à s’inverser.

La tante de Drueke a déclaré que son neveu n’avait pas encore partagé beaucoup des détails avec sa famille sur la façon dont ses ravisseurs l’ont traité, lui et Huynh. Dit-elle Drueke et Huynh ont des “problèmes de santé mineurs, mineurs, mineurs” et que les deux sont “très déshydratés”, notant que la famille ne sait pas exactement quand Drueke et Huynh pourraient être prêts à faire le vol de retour de 14 heures vers l’Alabama depuis l’Arabie saoudite. .

Des images de la libération des captifs diffusées sur la station de télévision allemande Deutsche Welle montraient un Drueke maigre et maigre assisté par ce qui semblait être du personnel médical alors qu’il marchait. Il portait cependant son propre sac.

Drueke, un ancien soldat américain, et Huynh, un vétéran du Corps des Marines, ont disparu près de la ville de Kharkiv le 8 juin alors qu’ils combattaient aux côtés des forces ukrainiennes. Ils ont été déplacés plusieurs fois pendant leur captivité et ont probablement été détenus dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, selon la famille de Drueke.

Drueke et Huynh semblent avoir été maintenus ensemble tout au long de leur captivité, selon Shaw. Pendant au moins une partie de leur temps en tant que prisonniers, ils ont également été détenus dans la même cellule que le ressortissant britannique John Harding, qui a également été libéré cette semaine dans le cadre de l’échange.

Depuis leur libération, les vétérans américains partagent un appartement en Arabie saoudite pendant qu’ils font les premiers pas vers la guérison. Les anciens captifs sont parfaitement conscients, a déclaré Shaw, que le retour à la normale pourrait être un long chemin.

“Il ne m’a pas semblé regrettable du tout – il avait l’air ravi de rentrer à la maison”, a déclaré Shaw. “Il est toujours très admiratif du peuple ukrainien.”

Kareem Fahim à Beyrouth ; Robyn Dixon et Mary Ilyushina à Riga, Lettonie ; et John Hudson à New York ont ​​contribué à ce rapport.