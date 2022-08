Les Américains craignent que l’annulation des prêts étudiants n’aggrave l’inflation

Certains experts pensent que l’administration Biden pourrait annoncer une décision sur l’opportunité de prolonger une pause de plus de deux ans sur la dette fédérale des prêts étudiants cette semaine, avant la date limite actuelle du 31 août. De nombreux emprunteurs espèrent que le ministère de l’Éducation prolongera cette pause et annoncera jusqu’à 10 000 $ en remise de prêt.

Actuellement, environ 44 millions d’emprunteurs doivent une dette collective de 1,7 billion de dollars en prêts étudiants fédéraux.

Pourtant, un nouveau sondage révèle que les Américains craignent que l’annulation de la dette n’ait des conséquences imprévues.

Déjà aux prises avec des prix plus élevés, 59% des Américains craignent que l’annulation des prêts étudiants n’aggrave l’inflation, selon une nouvelle enquête CNBC, menée en ligne par Momentive auprès d’un échantillon national de 5 142 adultes du 4 au 15 août.

Pourtant, la crainte que l’annulation de la dette étudiante donnerait aux emprunteurs plus d’argent à dépenser et donc augmenterait l’inflation pourrait ne pas être vraie pour de nombreux emprunteurs. Certains disent qu’ils ne changeraient pas leurs habitudes de dépenses si leur dette universitaire – ou une partie de celle-ci – était annulée. De plus, d’autres n’ont pas apporté beaucoup de modifications pendant la pause de paiement.

Malcolm Newman, qui travaille à l’Académie des sciences naturelles de Philadelphie, a obtenu un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université Drexel. Aujourd’hui âgé de 26 ans, il a déclaré qu’il remboursait la dette d’un prêt étudiant privé pendant le moratoire sur le remboursement des prêts étudiants fédéraux.

“Je n’ai pas vraiment changé mes habitudes de dépenses. Vous savez, lorsque ces paiements reprendront, j’aurai un peu moins que ce à quoi j’étais habitué”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est rien qui va, vous savez, me mettre sous ou me faire expulser de ma maison.”

L’enquête CNBC a révélé que 53% des adultes interrogés disent que si le pardon remettait de l’argent supplémentaire dans leur budget mensuel, ils rembourseraient d’autres prêts, et 45% ont déclaré qu’ils économiseraient cet argent pour la retraite.