Les Américains confus pensent que le nom du Rioter qui a volé le podium au Capitole américain est «  Via Getty  »

Des images troublantes sortent du bâtiment du Capitole américain qui a été pris d’assaut, saccagé et vandalisé par les partisans de Trump mercredi. Les agents de sécurité en costume sombre ont dégainé leurs pistolets et les ont entraînés sur la foule qui criait essayant de se frayer un chemin à travers la porte de la chambre normalement calme de la Chambre des représentants. Ce fut l’un des nombreux moments choquants qui se sont déroulés sur les écrans de télévision du monde entier alors que le siège de la plus grande démocratie du monde a été assailli par des centaines de manifestants irrités par la perte de Trump face à son adversaire démocrate Joe Biden lors de l’élection présidentielle de novembre.

L’une des images choquantes est celle d’un homme qui s’éloigne avec le podium et salue joyeusement la caméra. On le voit portant une casquette avec « Trump » écrit dessus – un partisan dévoué en effet. Bien que son action ait mis les gens en colère, son nom a été mal saisi – Via Getty.

La confusion a commencé lorsqu’un journaliste a partagé la photo de cet homme et a écrit « Via Getty » en légende. Il attribuait essentiellement le crédit photographique à l’agence photo Getty. « Via Getty, l’un des émeutiers vole un podium au Capitole », a écrit le journaliste.

En un rien de temps, le tweet a repris et les personnes déjà en colère contre la tournure des événements, sans y réfléchir, ont pensé que Via Getty était son nom.

La partie « Via Getty » de la légende a été prise si au sérieux, et si mal, que le journaliste qui a tweeté la légende a dû envoyer un autre tweet pour clarifier que Getty est une agence photo et non cette personne.

Je ne peux pas croire que vous deviez clarifier cela – SarahRogers.psd (@sarahnrogers) 7 janvier 2021

Cette journée entière a été horrible, mais cela m’a fait rire. Et j’espère qu’ils l’arrêteront. – Karen Czarowitz (@ kczar61) 7 janvier 2021

Des scènes effrayantes et laides se sont déroulées mercredi dans le bâtiment du Capitole. Ce qui a commencé comme une protestation bruyante contre la défaite de Trump s’est transformé en un siège du Capitole, symbole de la démocratie américaine, qui a paralysé le Congrès alors qu’il traversait les dernières étapes de la ratification de la victoire du président élu Joe Biden.

Les émeutiers se sont bagarrés avec des policiers, se sont frayés un chemin à travers des barricades de sécurité métalliques, ont cassé des fenêtres et se sont frayés un chemin à l’intérieur du bâtiment, forçant les législateurs de la Chambre et du Sénat à suspendre leur travail et à se cacher dans des bureaux et d’autres pièces sécurisées.

Un manifestant à la barbe grise a utilisé ce qui ressemblait à un bouclier anti-émeute en plexiglas pour briser une fenêtre en verre du Capitole, ouvrant ainsi la voie aux émeutiers.

Des membres ayant une expérience militaire, y compris le représentant démocrate Jason Crow, un ancien Ranger de l’armée américaine, et le représentant républicain Markwayne Mullin, un ancien combattant d’arts martiaux mixtes, sont intervenus pour aider. Le représentant Reuben Gallego, un ancien Marine, a expliqué à ses collègues comment mettre leurs masques à gaz.

Un homme a posé pour une photo dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la plus haute démocrate du Congrès, un pied botté posé sur le coin de son bureau. Un autre sourit à un photographe de presse alors qu’il transportait un lutrin dans un couloir. Des dizaines de législateurs se sont accroupis dans une pièce sécurisée pendant des heures pendant que les agents travaillaient pour nettoyer le bâtiment. Les législateurs des deux partis, déchirés quelques heures plus tôt par le résultat des élections, ont prié ensemble pour la démocratie américaine.

Lorsque le Congrès est revenu mercredi soir pour reprendre le décompte des voix, des groupes d’agents armés, certains portant des équipements tactiques et des armes automatiques, étaient stationnés autour du Capitole.

(avec des contributions de Reuters)