Les Américains célèbrent et pleurent la décision d’avorter alors que de nouveaux combats se profilent

Les législatures des États avaient anticipé la décision du tribunal pendant des mois, voire des années, avec des restrictions de plus en plus strictes qui ont rendu l’avortement effectivement inaccessible à des millions de femmes dans une large bande du pays. La décision de vendredi, qui avait été annoncée lors des plaidoiries en décembre et à nouveau lors de la fuite d’un projet d’avis en mai, a déclenché des interdictions quasi totales de l’avortement dans 13 États. Dans le Missouri, le procureur général a émis un avis interdisant l’avortement dans les 15 minutes suivant l’annonce par le tribunal.

La décision a ouvert une vue immédiate sur écran partagé d’une nation polarisée. Des couloirs du Congrès aux foules sur les marches de la Cour suprême et aux gens qui se rendaient au travail à travers le pays, il y avait de la jubilation et du soulagement d’un côté, de l’indignation et du chagrin de l’autre.

Le sénateur Mitch McConnell, le chef républicain qui a manoeuvré son parti pour façonner des tribunaux qui renverseraient Roe, a qualifié la décision de “courageuse et correcte”.

“Des millions d’Américains ont passé un demi-siècle à prier, à marcher et à travailler pour les victoires historiques d’aujourd’hui pour l’état de droit et pour la vie innocente”, a déclaré M. McConnell. “J’ai été fier d’être à leurs côtés tout au long de notre long voyage et je partage leur joie aujourd’hui.”