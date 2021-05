Les Américains Brenden Aaronson et Jesse Marsch mènent Salzbourg à la Coupe d’Autriche

Le milieu de terrain américain Brenden Aaronson a inscrit le deuxième but du match à la 66e minute et le FC Salzburg a battu le LASK Linz 3-0 samedi à Klagenfurt pour remporter sa troisième Coupe d’Autriche consécutive.

Mergim Berisha a marqué le premier but à la 45e minute et Aronson, un joueur de 20 ans acquis en janvier sur un transfert de la Major League Soccer Philadelphia Union, a doublé l’avance avec son quatrième but pour Salzbourg toutes compétitions confondues.

Le joueur du FC Salzburg Brenden Aaronson, l’analyste Victor Bertini et le manager Jesse Marsch célèbrent la victoire en Coupe d’Autriche. Jesse Marsch – Twitter

Cette victoire donne également au manager de Salzbourg Jesse Marsch son deuxième titre consécutif dans la compétition. L’Américain partira de Salzbourg à la fin de la saison pour reprendre le club allemand du RB Leipzig.

« Le premier but était très important. Cela nous a permis d’appliquer de plus en plus de puissance en seconde période, et nous avons eu plus d’occasions en conséquence. Je suis vraiment heureux que les garçons aient remporté ce trophée », a déclaré Marsch.

Enock Mwepu a ajouté un but à la 88e.

Salzbourg a remporté huit des 10 dernières Coupes d’Autriche.